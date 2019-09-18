Samanyolu TV'nin eski çalışanlarına operasyon

Kapatılan Samanyolu Televizyonu'nda yapımcı olarak çalıştıkları dönemde örgüt lehine yayın yaptıkları ve FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı verilen 3 şüpheliden 2'si gözaltına alındı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı çıkarılan eski Samanyolu Televizyonu çalışanı 3 şüpheliden 2'si yakalandı.

AA'nın haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, KHK ile kapatılan Samanyolu Televizyonu Ankara Bürosu çalışanlarına yönelik yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında TV yapımcısı 3 kişinin, şifreli mesajlaşma programı ByLock kullandığı tespit edildi.

Şüpheliler hakkında silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yakalama kararı çıkarıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün sabah saatlerinde şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Şüphelilerden Tacettin A. ile İbrahim Enver Ö. gözaltına alındı. Firari durumdaki Halil O'nun yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Zanlıların, örgütle bağlantılı savcı ve polislerle ortak hareket ederek örgüt lehine yayınlarla algı operasyonu yaptıkları belirlendi.

KARS'TA 10 ESKİ POLİS YAKALANDI

Öte yandan Kars Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgüt faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve emniyet mahrem yapılanması içerisinde bulunan örgüt mensuplarının yakalanması için çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, hakkında yakalama kararı olan eski polisler T.Y. Y.B. M.M. H.Y. H T. E.Y. R.K. L.K. E.Y. ve Ü.D gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan T.Y, sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 9 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.