Samanyolu TV'nin eski çalışanlarına operasyon

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı çıkarılan eski Samanyolu Televizyonu çalışanı 3 şüpheliden 2'si yakalandı.
Şüpheliler hakkında silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yakalama kararı çıkarıldı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün sabah saatlerinde şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi.
Şüphelilerden Tacettin A. ile İbrahim Enver Ö. gözaltına alındı. Firari durumdaki Halil O'nun yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Zanlıların, örgütle bağlantılı savcı ve polislerle ortak hareket ederek örgüt lehine yayınlarla algı operasyonu yaptıkları belirlendi.
KARS'TA 10 ESKİ POLİS YAKALANDI
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, hakkında yakalama kararı olan eski polisler T.Y. Y.B. M.M. H.Y. H T. E.Y. R.K. L.K. E.Y. ve Ü.D gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan T.Y, sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 9 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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