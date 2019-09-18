Varank: 2023'e kadar teknoloji tabanlı işlere yapılan yatırımlar 5 milyar liraya ulaşacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, '2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisini' açıkladı. Varank, "2023'e kadar ülkemizde teknoloji tabanlı işlere yapılan yıllık yatırımların büyüklüğünün 5 milyar liraya ulaşmasını amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Varank'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

- 2023'e kadar ülkemizde teknoloji tabanlı işlere yapılan yıllık yatırımların büyüklüğünün 5 milyar liraya ulaşmasını amaçlıyoruz.

- Türkiye’nin yakıcı teknoloji alanlarında, küresel ölçekte marka olacak en az 23 akıllı ürün çıkarmasını hedefliyoruz.

- Son 10 yılda ortalama yüzde 16,5 olan milli gelirde imalat sanayinin payını, 2023'te yüzde 21’e çıkarmayı hedefliyoruz.

- Sanayide çalışan işçi başına katma değeri 35 bin dolara ve imalat sanayi ihracatını da 210 milyar dolara yükseltmek istiyoruz.

- Ar-Ge harcamalarının milli gelirdeki payını yüzde 1.8’e, bu alanda insan kaynağını 300 bin kişiye, araştırmacıyı da 200 bin kişiye çıkaracağız.

- Ülkemizden de 'unicornlar' çıksın, bunlara da 'Turcorn' denilsin istiyoruz. 2023’e kadar en az 10 Turcorn hedefimiz var.