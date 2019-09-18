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11:59 18 Eylül 2019
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    İstanbul ormanlarındaki 315 kaçak yapı yıkılacak

    © AA /
    Türkiye
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    İstanbul'da devlet ormanlarında 315 kaçak yapı tespit edildi. Valilik, tespit edilen 315 kaçak yapının 775 sayılı Gecekondu Kanunu'nun 18. maddesi gereğince bulunduğu yer belediyesince yıkılması için 14 ilçe belediyesine yazı gönderdi.

    İstanbul Valiliği, orman bölge müdürlüğünün tespit ettiği devlet ormanlarındaki 315 kaçak yapının yıkımı için bulunduğu yer belediyelerine bildirimde bulundu.

    © AA / Muhittin Sandıkçı
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    İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, ormanların, milletin en kıymetli varlığı, doğadaki bütün canlılarla ortak yaşam alanı ve yarınlara bırakılacak değerli bir miras olduğu hatırlatıldı. Bir ağaçtan başlayarak, bütün ormanları korumak, yaşatmak ve orman varlığını artırmanın, en önemli milli ve insani görevler arasında bulunduğu vurgulandı.

    İstanbul'un sahip olduğu orman varlığının korunması, muhtemel yangın, kaçak yapılaşma, ve benzeri olumsuz etkilerden arındırılması için, kamu kurum ve kuruluşları, basın, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının yakın işbirliği içinde hareket etmesi gerektiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Bu çerçevede, 2019 yılı başından günümüze kadar valiliğimizin koordinasyonunda, 14 ilçe kaymakamlığı, 14 belediye başkanlığı, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, çevre ve şehircilik il müdürlüğü ve ilgili kuruluşların katılımıyla sürdürülen çalışmalarda önemli mesafeler alınmıştır. İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü personeli tarafından yerinde yapılan çalışmalar ve bunu destekleyen uydu görüntüleriyle İstanbul'da devlet ormanlarına 31 Aralık 2017'den sonra usulsüz yollarla 315 adet muhtelif cinste kaçak yapı inşa edildiği tespit edilmiştir. İstanbul Orman Bölge Müdürlüğünce tespit edilen muhtelif cinsteki kaçak yapılarla ilgili, yetkili cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunulmuş ve gerçeğe aykırı beyanlarla alındığı tespit edilen yapı kayıt belgelerinin iptal edilmesi için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne bildirimde bulunulmuştur." 

    'KAÇAK YAPI YIKIMI KARARLILIKLA DEVAM EDECEK'

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    Açıklamada, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nün yaptığı kontroller neticesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca il müdürlüğüne yapılan yetki devri kapsamında gerçeğe aykırı beyanla alınmış olduğu tespit edilen 103 yapı kayıt belgesinin iptal edildiğine işaret edildi. İstanbul Orman Bölge Müdürlüğünce tespit edilen 315 kaçak yapının, 775 sayılı Gecekondu Kanununun 18. maddesi gereğince bulunduğu yer belediyesince yıkılması için 14 ilçenin belediye başkanlığına bildirimde bulunulduğu belirtildi.

    Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

    "Arnavutköy, Beykoz, Çatalca, Çekmeköy, Eyüpsultan, Kağıthane, Kartal, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Sultangazi, Şile ve Ümraniye ilçelerimizdeki kaçak yapıların yıkılması amacıyla belediyelerimizce oluşturulan yıkım ekiplerine valiliğimizce jandarma ve polis ekipleri görevlendirilerek her türlü güvenlik desteği sağlanmış, önlemler alınmıştır. Tespit edilen kaçak yapılar, bulunduğu yer belediye başkanlıkları tarafından 18 Eylül 2019'da 775 sayılı Gecekondu Kanunu'nun 18. Maddesi uyarınca yıkılarak, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'ne teslim edilecektir. Kaçak yapıların yıkımına ilişkin çalışmalar, yargı yolu açık olmak üzere yapılmaktadır. Orman alanlarında başlatılan bu süreç, kaçak yapıların olduğu diğer yerlerde de kararlılıkla devam edecektir."

    Etiketler:
    Ümraniye, Şile, Sultangazi, Silivri, Sarıyer, Sancaktepe, Pendik, Kartal, Kağıthane, Çekmeköy, Eyüpsultan, Çatalca, Beykoz, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, Arnavutköy, gecekondu, İstanbul Valiliği, Kaçak yapılaşma, Orman, İstanbul, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
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