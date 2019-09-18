Erdoğan: Göreve geldiğimiz günden beri eğitim alanında en iyi imkanları sağlamanın gayreti içinde olduk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akademik yıl açılış töreninde yaptığı konuşmada "Göreve geldiğimiz günden beri eğitim alanında en iyi imkanları sağlamanın gayreti içinde olduk" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

- En büyük adaletsizlik eğitim öğretim hayatındaki adaletsizliktir. Çünkü bunun telafisi çok zordur.

- Göreve geldiğimiz günden beri eğitim alanında en iyi imkanları sağlamanın gayreti içinde olduk.

- Ülkemizin yönetim sistemini değiştirirken en çok hassasiyet gösterdiğimiz alanlardan biri de eğitim öğretim.

- Bir dönem evlatları kıyafetleri nedeniyle okula alınmayan Türkiye'den bugünkü bilim odaklı yapıya geldik.

- Eğitim ve öğretim alanı da dinamik süreçtir. Okul öncesinden üniversiteye kadar tüm aşamalarda değişim şartı.

- Türkiye yüksek öğretim alanında son 17 yılda büyük başarıya imza attı. Üniversite sayısı 207'ye çıktı.

- Eğitim öğretim meselesi önümüzdeki dönem de önceliklerimiz arasında ilk sırada yer alacak.

- İş isteyen her lise mezunu öğrencimizin yüksek öğrenime devam edebileceği bir yapı kurduk.