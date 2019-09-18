Erdoğan: Göreve geldiğimiz günden beri eğitim alanında en iyi imkanları sağlamanın gayreti içinde olduk

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:
- En büyük adaletsizlik eğitim öğretim hayatındaki adaletsizliktir. Çünkü bunun telafisi çok zordur.
- Göreve geldiğimiz günden beri eğitim alanında en iyi imkanları sağlamanın gayreti içinde olduk.
- Ülkemizin yönetim sistemini değiştirirken en çok hassasiyet gösterdiğimiz alanlardan biri de eğitim öğretim.
- Bir dönem evlatları kıyafetleri nedeniyle okula alınmayan Türkiye'den bugünkü bilim odaklı yapıya geldik.
- Eğitim ve öğretim alanı da dinamik süreçtir. Okul öncesinden üniversiteye kadar tüm aşamalarda değişim şartı.
- Türkiye yüksek öğretim alanında son 17 yılda büyük başarıya imza attı. Üniversite sayısı 207'ye çıktı.
- Eğitim öğretim meselesi önümüzdeki dönem de önceliklerimiz arasında ilk sırada yer alacak.
- İş isteyen her lise mezunu öğrencimizin yüksek öğrenime devam edebileceği bir yapı kurduk.
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