Adalet Bakanı Gül: Daha düne kadar FETÖ'cülerle aynı maklubeye kaşık sallayanlar bize ders vermeye kalkışmasın

FETÖ, PKK/PYD/YPG ve IŞİD'le eş zamanlı mücadele yürütüldüğünü söyleyen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Daha düne kadar FETÖ’cülerle aynı maklubeye kaşık sallayanlar bugün çıkıp bize FETÖ ile mücadele dersi vermeye kalkışmasınlar" dedi.

Adalet Bakanı Gül, Ankara'da yaptığı konuşmada yargı kurumuna yönelik eleştirilere yanıt verdi.

"Türkiye, FETÖ, PKK/PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleriyle eş zamanlı mücadele ediyor. Bu mücadeleyi taviz vermeden sürdüreceğiz" diyen Gül, şöyle devam etti:

"Bu örgütün sadece yargıya, orduya, emniyete sızdığı sanılmasın. FETÖ ile mücadele FETÖ'cü yöntemlerle yapılamaz. Nerede ahlaksızca bir saldırı varsa bilin ki orada FETÖ’nün bir tezahürü vardır. Daha düne kadar FETÖ’cülerle aynı maklubeye kaşık sallayanlar bugün çıkıp da bize utanmadan FETÖ ile mücadele dersi vermeye kalkışmasınlar. Türk yargısına hesap sormaya kalkmasınlar. Türk yargısına töhmette bulunmaya kalkmasınlar."

Bakan Gül, "Türk yargısı bu mücadelesini büyük bir kararlılıkla sürdürmektedir. Ve bunu yaparken FETÖ'cülerin yaptığı gibi aynı çuvala herkesi koyarak değil, sadece ve sadece hukuktan ve Anayasa'dan emir alarak yapmaktadırlar. Farkı budur. Pensilvanya'dan emir alanlar, darbeciden emir alanlar değil, Anayasa'dan ve hukuktan emir alarak adil yargılama yapan bir Türk yargısı var. Kim rahatsız olursa olsun Türk yargııs bağımsızlığını, tarafsızlığını sürdürmeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.

FETÖ ile mücadele FETÖ'cü yöntemlerle yapılamaz. Nerede ahlaksızca bir saldırı varsa bu FETÖ'nün bir tezahürüdür. Daha düne kadar FETÖ ile aynı maklubeye kaşık sallayanlar bugün utanmadan çıkıp FETÖ'yle mücadele dersi vermeye kalkmasınlar. pic.twitter.com/iw8kbknsfx — Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) 18 сентября 2019 г.

​Sabah yazarı Dilek Güngör, dünkü köşe yazasında birkaç gündür yargıda tuhaf işler olduğunu, bazı 'FETÖ'cülerin de kritik noktalara getirildiğini iddia etmişti. "Şu anda yargıyı ele geçiren bu grupların içine sızan FETÖ'cüler eliyle 17-25'teki gibi yeni bir kumpas davası hazırlansa o zaman kim, ne diyebilecek?" diye soran Güngör, "Tarih tekerrür ediyor ama kimse yargıdaki tehlikenin büyüklüğünü fark edemiyor" demişti.

Güngör, "Herkes sormayacak mı? Hani, 'FETÖ'cüler yargı içinden ihraç edilmişti' diye… Hani Adalet Bakanı Abdulhamit Gül 'Yargıyı FETÖ'den temizledik' demişti diye… Hani, 'işler ehline veriliyordu' diye…" ifadelerini kullanmıştı.