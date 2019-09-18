Kavanoz kapağı kıtlığı yaşanıyor: 'İlk defa böyle bir sorunla karşı karşıyayız'

Kış mevsiminde sebzelerde lezzet ve fiyat farklılığı yaşanmasından dolayı sebzelerini yazın konserveleyerek kışa hazırlayanlar, İzmit kent merkezinde kavanoz kapağı bulmakta güçlük çekiyor.
Züccaciye dükkanı sahibi Ömer Ayaz, bu yıl aileler tarafından hazırlanan kışlık konserve sayısındaki artışın kavanoz kapaklarının tükenmesine neden olduğunu belirterek, "Kavanoz kapağı sıkıntısı var ama bu kapak sıkıntısının üreticilerin piyasaya kapak yetiştirememesinden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Piyasada karaborsa ya da stok yapma gibi bir durumun olduğunu zannetmiyorum. Vatandaşlar bu sene yaz aylarında domates ve biber gibi sebzeleri ucuz bulunca kışın daha ucuza yiyebilmek için konserve yapmaya yöneldi. Bu da kavanoz kapaklarının tükenmesine neden oldu" dedi.
'KONSERVE FABRİKALARI DA YETİŞMEYE ÇALIŞIYOR AMA KİLİTLENME OLDU'
Yalnızca kendi iş yerinde değil, mahallesindeki hatta tüm kentteki iş yerlerinde kavanoz kapağının tükendiğini belirten Ayaz, şöyle konuştu:
"Günde ortalama 150 müşteri dükkanımıza gelip kavanoz kapağı soruyor. Biz müşterilerimizin tamamını geri gönderiyoruz. 30 senedir bu işi yapıyorum bu zamana kadar hiç böyle bir sorun yaşamamıştık. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz, ne olacağını biz de bilmiyoruz."
'BEN AYRI ARIYORUM BABAM AYRI ARIYOR'
Hazırladığı kışlık sebzeleri konservelemek için kavanoz kapağı bulamadığını belirten Hakan Bayram, "2-3 saattir bütün çarşıyı gezdim. Dükkanları gezdim hiçbir yerde kavanoz kapağı bulamadım. Şu anda İzmit’te kaç yere baktıysak bulamadık. Ben ayrı arıyorum babam ayrı arıyor henüz bulamadık. İnsanlar domatesini, biberini ve salçasını evde yapmaya başladı. Kimisi sağlık amaçlı hastalıklardan korunmak için doğal olsun istiyor diye evde yapıyor. Talep artınca kavanoz kapağı bulmak zorlaştı. Hâlâ arıyoruz, inşallah bulacağız" ifadesini kullandı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)