3 bin dolar maaş vaadi ile yüzlerce işçiyi dolandırdılar

Ankara'da yaklaşık 500 kişi, Katar'ın başkenti Doha'da okul ve hastane inşaatında 3 ve 3 bin 500 dolar arasında maaş ile çalışmak üzere iş sözleşmesi imzalatıp, 500'er dolar 'işe yerleştirme' ücreti aldıktan sonra ortadan kaybolduğunu iddia ettikleri inşaat firması sahibi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Ankara’da inşaat firması, Katar'ın başkenti Doha'da yapılacağı iddia edilen okul ve hastane inşaatı için Türkiye'den 500 demir ve kalıp ustası ile iş sözleşmesi imzaladı. 'Yurtdışı Hizmet Akdi' başlıklı 5 sayfalık sözleşmede işçilere 3 bin ve 3 bin 500 dolar arasında maaş verileceği belirtildi.
Sözleşmede, 'Tanrıverdi İnşaat ve Danışmanlık Hizmetleri', işveren olarak yer alırken, işçilerin 'Katar Doha Şantiyesi'nde çalışacağı da belirtildi. Sözleşme imzalanması ardından firma, iddiaya göre işçi adaylarından 'işe yerleştirme ücreti' adı altında 500'er dolar aldı. İşe giriş evraklarını ve işe yerleştirme için ödedikleri paranın dekontlarını firmaya veren işçiler, işe gidecekleri günü beklemeye başladı.
Uçuş tarihleri yaklaşırken bilet rezervasyonlarının iptal edildiğini öğrenen işçiler, firmanın sahibi B.T.'yi aradı. B.T.'nin küçük sorunlar olduğunu, biletlerin yeniden alınacağını söylemesi üzerine bekleyen işçiler, daha sonra Sıhhıye'de bulunan ofise gitti.
Firmanın kapalı olduğunu gören işçiler, firma sekreterini aradıklarında sekreterin istifa ettiğini öğrendi. Sekreterden ofisin anahtarını alan işçiler, içeri girince dekontlarını ve pasaportlarını masanın üzerinde terk edilmiş buldu. Büyük şok yaşayan işçiler, firma sahibi B.T.'nin kendilerini dolandırdığını iddia ederek, Ankara Adliyesi'nde savcılığa suç duyurusunda bulundu.
'500 KİŞİ İŞ VAADİYLE KANDIRILDIK'
İş vaadiyle dolandırılan işçilerden Salih Müderrisoğlu, 1.5 ay önce Katar’da çalışmak için firmaya iş başvurusunda bulunduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:
"Firma, Katar’a işçi götürdüğünü beyan edince biz de başvurduk. Başvuruda bizlerden 500'er dolar para talep edildi. Biz bu parayı iş karşılığı vermeyi kabul ettik. Sözleşmemizi yaptık, iş başvuru formlarımızı doldurduk, pasaportlarımızı verdik. Biletlerimiz alındı önden, demirci ve kalıpçı olarak Doha'da yapılacak olan hastane ve okul inşaatında çalışmak için gidecektik. Sonra biletlerimizin iptal edildiğini öğrendik. Firma sahibine ulaştık, o da bize 'ufak tefek sıkıntılar var' dedi. Ay sonuna tekrardan talep edeceğini ve biletlerimizin yeniden alınacağını söyledi. Daha sonra kendisine ulaştığımızda önce bizi İstanbul’a çağırdı; ama 5 saat havalimanında beklememize rağmen kendisiyle görüşemedik, daha sonra da Katar’a davet etti. İki arkadaşımızı Katar’a gönderdik, 5 gün boyunca orada rezil rüsva oldular; ama yine görüşme sağlayamadık. Biz 3 arkadaş işin başlangıcından beri buradayız. Birçok arkadaşı da biz yönlendirdik. Sonuçta burada yaklaşık 500 kişi iş vaadiyle kandırılıp, dolandırıldı."
Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir: Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.
sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.
Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;
Mevcut gönderiyle alakalı değilse.
Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.
Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,
Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.
Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.
Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.
Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.
Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.
İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.
Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.
Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.
Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.
Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.
Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.
Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.
Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).
Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).
Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).
Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).
Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.
Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.
Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir: Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı, hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.
Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.
Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)