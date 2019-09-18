Dişi uyuşmadığı için doktoru bıçakladı

Olay Bursa Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi'nde meydana geldi. Dişi ağrıyan 18 yaşındaki Mert D., dişini çektirmek için hastaneye geldi.
Burada Doktor Hamdi Gören'den randevu alan Mert D., dişinin ağrıdığını ve çektirmek istediğini söyledi.
Tartışmanın büyümesi üzerine Mert D., Dr. Gören'i göğsünden bıçakladı. Doktorun yaralandığını gören sağlık personelleri durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler şüpheli Mert D.'yi gözaltına alırken, yaralanan doktor ise Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Doktorun tedavisi devam ediyor.
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