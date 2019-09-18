İBB ücretsiz günlük süt dağıtımına başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 16 Ekim’den itibaren 8 ilçede günlük taze süt dağıtımına başlayacaklarını duyurdu.

İmamoğlu, 1 yıllık araç tasarrufundan kazanılan paranın, aralarında Küçükçekmece, Esenyurt, Bağcılar, Sultanbeyli gibi yoğun nüfuslu yerlerin de bulunduğu 8-9 ilçeye dağıtılacak sütün bedeliyle eş değer olduğunu söyledi.

Ailelerin tespit edildiğini, gelecek başvuruların da değerlendirileceğini aktaran İmamoğlu, “16 Ekim’de Dünya Gıda Günü’nde ilk defa süt dağıtımına 8 ilçede başlıyoruz. Birebir evlerine süt dağıtımı yapacağız. İhtiyacı olan ailelerimize günlük süt dağıtımına başlıyoruz. Bu çok değerli bir şey. Halk Süt’ü evlerine teslim edeceğiz” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda da "Tasarruftan elde ettiğimiz bütçe ile Halk Süt'ü hayata geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Tasarruftan elde ettiğimiz bütçe ile Halk Süt'ü hayata geçiriyoruz. 16 Ekim'de Dünya Gıda Günü'nde 8 ilçemizde ihtiyacı olan ailelere günlük taze süt dağıtımına başlıyoruz. pic.twitter.com/DXa2t0OE0Y — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) September 18, 2019

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