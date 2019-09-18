Karamollaoğlu: Cumhurbaşkanı'na Suriye ile mutlaka görüşülmesi gerektiğini söyledim, hiç itiraz etmedi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Balgat'taki eğitim merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmede bulundu.
Karamollaoğlu, Erdoğan'ın da kanaatlerini dile getirdiğini ancak bazı konularda biraz 'ketum' kaldığını ifade ederek, "Bu tabii onun takdiridir. Aslında konuşma oldukça uzun bir zaman aldı. O da konuşmanın biraz rahat geçmiş olmasından kaynaklanıyor zannediyorum" diye konuştu.
Erdoğan'ın ev sahipliğinde Türkiye, Rusya ve İran'ın oluşturduğu Astana formatında beşincisi düzenlenen 'Üçlü Zirve'ye değinen Karamollaoğlu, şunları söyledi:
'ÜÇLÜ ZİRVEYİ ÇOK ÖNEMSİYORUZ'
Erdoğan ile yapılan görüşmede Suriye meselesinin çözüme kavuşması için Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşülmesi gerektiği şeklinde ifadelerinin olup olmadığına ilişkin soru üzerine Karamollaoğlu, şu değerlendirmede bulundu:
'SURİYE İLE MUTLAKA GÖRÜŞÜLMESİ GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİM'
"Ben doğrudan doğruya Esad ile görüşülmesi icap eder diye bir ifade kullanmadım ancak Suriye ile mutlaka görüşülmesi icap eder fikrimi dile getirdim. Sayın Cumhurbaşkanı buna hiç itiraz etmedi. Aynı zamanda aslında belli merciler tarafından bir kısım görüşmelerin yürütüldüğü intibaını doğuracak cümleler de kurdu. Zaten Çankaya zirvesinde de biz bunun neticesini gördük. Alınan kararlar bu istikameti, bu görüşü doğrular mahiyetteydi."
"Sayın Cumhurbaşkanı da bizim konuşmamız tamamlandıktan ve ben ayrılmadan önce böyle bir ifade kullandı. Ben de bunu garipsemedim. Zaman içinde bunlar da görüşülür. Bazen 'Siz AK Parti ile çalışabilir misiniz? diye sorduklarında, hep şu cümleleri kullandım, 'Biz herkesle çalışabiliriz ancak yanlışlar terk edilmeden birlikte çalışma imkanı olmaz'. Bu da şu manaya geliyor, bugüne kadar AK Parti'nin dış politika, ekonomi, adalet mekanizması, eğitim, sağlıkta ve altyapı çalışmalarında yürüttüğü bütün politikaların temelinden değişmesine ihtiyaç olduğu kanaatindeyiz. O değişmezse ne için, düğün dernek yapmak için mi bir araya geleceğiz?"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun erken seçim ifadelerinin de hatırlatılması üzerine Karamollaoğlu, Türkiye'de en az 2 yıla kadar seçim yapılmayacağını söyledi.
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