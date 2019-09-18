Tuğçe Kazaz’ın Atatürk'lü paylaşımı sosyal medyanın gündeminde

Kazaz, paylaşımının devamında ise “Peygamberimizin (S.A.V) isimlerinden biri Mustafa olduğu için mi? Yoksa putları yıkmaya gelen Allah’ın dini Mustafacı olmanıza izin vermediği için mi?” ifadesini kullandı.
Mustafa Kemal Atatürk;— Tuğçe Kazaz (@Tugce_official) September 17, 2019
Atatürk= Atatürkçü
Kemal= Kemalist
Mustafa= ?
Sahi neden ‘Mustafacı’ yok? Peygamberimizin (S.A.V) isimlerinden biri Mustafa olduğu için mi? Yoksa putları yıkmaya gelen Allah’ın dini Mustafacı olmanıza izin vermediği için mi?
Başka sorum yok.
Sosyal medya kullanıcıları ise Tuğçe Kazaz’ın bu sorusunu anlamsız bularak tepkilerini gösterdi.
SEN NİYE MURSİ YAZDINDA MUHAMMED MURSİ YAZMAKDAN KAÇINDIN PEYĞANBERİMİZİN İSİMİ MUHAMMED OLDUĞU İÇİNMİhttps://t.co/CgOeuJGQyh— YUSUF YAKUB™ (@YUSUFYAKUB1453) September 18, 2019
Çok saçma bir yaklaşım ve saçma bir tez ortaya attın, peygamber efendimiz bir ideoloji ve düşünce değildir, Kuran’ı Kerim’i tebliğ etmekle yükümlü bir insani bu şekilde tartıya koymak üzerinden prim yapmak saygısızlığın ta kendisi— Aydın ÖZÇELİK (@aydinozcelik) September 18, 2019
"Kemal" ismi Arapça'da k-m-l fiilinin mastarıdır ve "Kamil" sözcüğüyle aynı kökten gelmektedir. Kamil ismi de Peygamber Efendimizin isim/sıfatlarındandır. Geçen günkü şeriat= şeri+at facianızdan utanır susarsınız dedim ama olmadı. Rica ediyorum bilgi edinmeden fikir edinmeyin.— betül (@petrikorbd) September 17, 2019
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