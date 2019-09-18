Tuğçe Kazaz’ın Atatürk'lü paylaşımı sosyal medyanın gündeminde

Çok saçma bir yaklaşım ve saçma bir tez ortaya attın, peygamber efendimiz bir ideoloji ve düşünce değildir, Kuran’ı Kerim’i tebliğ etmekle yükümlü bir insani bu şekilde tartıya koymak üzerinden prim yapmak saygısızlığın ta kendisi