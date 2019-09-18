'Erik çekirdeği dayağı' davasında çocuğun babası tutuklu yargılama istedi

Baba Yasin K. şikayetinin devam ettiğini belirtirken avukatı Selcen Tatlısuluoğlu, sanığın tutuklu yargılanmasını istedi. Avukat Tatlısuluoğlu, "Sanığın sabıkalı olması, canavarca hislerle hareket etmesi, kaçma şüphesinin bulunması nedeniyle hüküm kesinleşene kadar tutuklu yargılanmasını talep ediyoruz. Sanığın sabıkasına bakılınca adeta bir suç makinesidir. Serbest dolaşması toplum ve çocuklarımız açısından tehlike arz etmektedir" dedi.
'KAÇIRMAK İSTESEM ARABAMA GÖTÜRÜRDÜM'
Sanık avukatı ise Ufuk Ö.'nün kaçma şüphesinin olmadığını belirterek, hakkındaki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını istedi. Mahkeme avukatların taleplerini reddederek, duruşmayı erteledi.
Tuzla'da 28 Nisan'da darp suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Hakimlik, şüpheli hakkında "elektronik kelepçe takılmak suretiyle konutunu terk etmeme" ve "yurt dışına çıkmamak" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar vermişti.
Savcılığın itirazı üzerine Ufuk Ö. tutuklanmıştı. Ufuk Ö. ilk duruşmada tahliye olmuştu.
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