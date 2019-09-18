Rus Şövalyeleri', TEKNOFEST kapsamında gösteri uçuşu yapacak

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Rus Şövalyeleri, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST İstanbul Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali’nde gösteri uçuşu yapacak.
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Rusya’nın Kubinka şehrinden İstanbul’a kadar aralıksız uçarak gövde gösterisi yapan Su-30 pilotları, İstanbul semalarında da hünerlerini sergileyecek.
Gösteri kapsamında Rus Havacılık Kuvvetleri pilotları, Rusların son nesil Su-30 jetlerinin üstün manevra kabiliyetlerini ve özgün koreografilerini ortaya koyacak.
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