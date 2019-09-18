Rus Şövalyeleri', TEKNOFEST kapsamında gösteri uçuşu yapacak

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Rus Şövalyeleri, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST İstanbul Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali’nde gösteri uçuşu yapacak.

Rusya’nın Kubinka şehrinden İstanbul’a kadar aralıksız uçarak gövde gösterisi yapan Su-30 pilotları, İstanbul semalarında da hünerlerini sergileyecek.

Gösteri kapsamında Rus Havacılık Kuvvetleri pilotları, Rusların son nesil Su-30 jetlerinin üstün manevra kabiliyetlerini ve özgün koreografilerini ortaya koyacak.