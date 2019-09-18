Nihal Olçok'tan Adalet Bakanlığı'na: İşte şimdi teşekkür ederim

15 Temmuz 2016'da düzenlenen darbe girişimi sırasında eşi Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'u kaybeden Nihal Olçok, Adalet Bakanlığı'na Fettah Tamince kararından dolayı teşekkür etti.

15 Temmuz 2016'da düzenlenen darbe girişimi sırasında eşi Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'u kaybeden Nihal Olçok, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Adalet Bakanlığı'nın 'Fettah Tamince' kararını değerlendirdi.

Nihal Olçok, paylaşımın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da etiketleyerek "Ben söylediğimde düşman ilan edildim. Soruşturmayı yapan savcıyı görevden al ama onun soruşturmalarını ve davalarını iptal etme. Bu insanla alay etmektir. Hele FETÖ davaları tam bir rezalet. İşte şimdi teşekkür ederim. Olması gereken buydu" dedi.

Ben söylediğimde DÜŞMAN ilan edildim.Soruşturmayı yapan savcıyı görevden al ama onun soruşturmalarını ve davalarını iptal etme. Bu insanla alay etmektir.Hele FETÖ davaları tam bir rezalet.İşte şimdi TEŞEKKÜR EDERİM.Olması gereken buydu.@RTErdogan @abdulhamitgul @adalet_bakanlik https://t.co/adSEFa1N8p pic.twitter.com/uIKwn0T8Bc — Nihal OLÇOK (@NihalOlcok) September 18, 2019

​

NE OLMUŞTU?

Adalet Bakanlığı, 'FETÖ üyeliği', 'nitelikli dolandırıcılık', 'görevi kötüye kullanma' suçlamalarıyla Antalya’da yargılanan iş adamı Fettah Tamince ve beraberindeki 9 kişi hakkında verilen 'takipsizlik' kararına kanun yararına bozma yetkisini kullanarak itiraz etmişti.

Söz konusu itiraz nedeniyle Tamince'ye yeniden soruşturma açılması kararlaştırıldı.