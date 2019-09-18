İstanbul ormanlarındaki 315 kaçak yapı yıkıldı

Valilikten yapılan açıklamada, Valilik koordinasyonunda; 14 ilçe kaymakamlığı ve belediye başkanlıkları, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve ilgili kuruluşların katılımıyla sürdürülen çalışmalar neticesinde; İstanbul'da devlet ormanları üzerinde 31 Aralık 2017'den sonra kaçak yollarla yapıldığı tespit edilen 315 çeşitli mahiyetteki yapının, 775 sayılı Gecekondu Kanunu'nun 18. maddesi gereğince yıkımına, bulunduğu yer belediyelerince bugün eş zamanlı olarak saat 07.00'de başlandığı ve yıkımın saat 19.00 itibarıyla tamamlandığı belirtildi.

Yapılan bu çalışma neticesinde üzerindeki kaçak yapıları yıkılan orman arazilerinin İstanbul Orman Bölge Müdürlüğüne teslim edildiği aktarılan açıklamada, kaçak yapı inşa edilen orman arazilerinin, ilerleyen aylarda yapılacak ağaçlandırma çalışmalarıyla orman varlığına yeniden kazandırılacağı vurgulandı.

“Ormanlar Hepimizin” anlayışıyla kaçak yapılara yönelik yapılan çalışmalar tamamlandı.https://t.co/1FrUb6LtPf — TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) September 18, 2019

​'HER BİREYİN VATANDAŞLIK ÖDEVİ'

Orman, kıyı, mera, kültür ve tabiat varlığı gibi özel kanunlarla korunan alanlar ile diğer kamu mallarının korunmasının, idarenin yasal görevi, her bireyin de en önemli vatandaşlık ödevi olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

- Orman alanlarında başlattığımız bu süreç, kaçak yapıların olduğu diğer yerlerde de aynı kararlılıkla devam edecektir. Bu konuda bütün kamu kurum ve kuruluşlarımız aynı hassasiyetle çalışmalarını sürdürmektedir.

- Valiliğimiz koordinasyonunda yürütülen bu çalışmalarda görev alan 14 ilçemizin kaymakamlığı, belediye başkanlıkları, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ve İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerine, ekiplerin çalışmalarında gerekli güvenliği sağlayan İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı personeli ile destek veren bütün kişi ve kuruluşlara teşekkür ederiz. Hukuk kuralları içerisinde kamu mallarının korunmasına yönelik yapılan çalışmalarımıza gönül desteği veren vatandaşlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve basınımıza teşekkür ederiz.