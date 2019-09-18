Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümü ile ilgili GPS davası 8 Ocak’a ertelendi

Eski Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin helikopterin düşmesiyle hayatını kaybettiği olayda GPS cihazlarının sökülmesiyle ilgili 10 sanığın yargılandığı dava, 8 Ocak 2020 tarihine ertelendi.

2009 yılında Kahramanmaraş'ta yaşanan helikopter kazası sonucu dönemin BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve İHA muhabiri İsmail Güneş'in de aralarında bulunduğu 6 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili GPS hırsızlığı davası, Göksun Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü.

Muhsin Yazıcıoğlu’nun eşi Gülefer, oğlu Furkan, ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu, İHA muhabiri İsmail Güneş’in eşi Yasemin Güneş’in de katıldığı duruşmaya partilerin yoğun katılım göstermesi nedeniyle salonda adım atacak yer kalmadı.

SEGBİS'te yaşanan kısa süreli arızanın giderilmesinin ardından başlayan duruşma, başka suçtan cezaevinde tutuklu bulunan sanıklar Davut Uçum, Aydın Özsıcak ve Yusuf Yiğit’in dinlenmesiyle başladı.

Yazıcıoğlu ve diğer ailelerin avukatları, Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmalarının ana dosyada birleştirilmesi ve sanıkların tutuklu yargılanmalarını talep etti.

6 saat süren duruşma, eksik belgelerin giderilmesi için 8 Ocak 2020 tarihine ertelendi.