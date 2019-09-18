Diyarbakır merkezli IŞİD operasyonu: 458 bin TL, 254 bin dolar ve 19 bin euro ele geçirildi, 22 gözaltı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ile Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi koordinesinde yapılan çalışmalar kapsamında çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren IŞİD mensuplarına para aktardıkları ve maddi destek sağladıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi.

Diyarbakır merkezli İstanbul, Hatay, İzmir, Bursa, Kahramanmaraş, Sakarya, Adana ve Kayseri'de belirlenen bazı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 22 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 458 bin Türk lirası, 254 bin dolar, 19 bin euro, bir miktar altın ve para sayma makineleri ile çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi.

Polis ekiplerinin firari bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.