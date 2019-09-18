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00:08 19 Eylül 2019
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    Antalya'da, eski eşi tarafından 21 yerinden bıçaklanarak ağır yaralanan kadının, öldü diye bırakıldığı ortaya çıktı

    21 yerinden bıçakladığı eski karısını 'öldü' diye bırakmış

    © AA / Orhan Çiçek
    Türkiye
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    Antalya'da, eski eşi tarafından 21 yerinden bıçaklanarak ağır yaralanan kadının, 'öldü' diye bırakıldığı ortaya çıktı. 

    Muratpaşa ilçesi Meydan Kavağı Mahallesi'nde eski eşi Nizamettin S. (53) tarafından 21 yerinden bıçaklanan Ayşe S. (50), Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

    Mahkeme
    © AA /
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    Yaşadığı zorlu süreci unutmaya çalışan Ayşe S, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olay günü çöpü atmak için evinden sokağa çıktığını söyledi. 

    Çöpü attığı sırada arkasından gelen bir kişinin ağzını kapattığını ve bıçaklamaya başladığını belirten Ayşe S, "Karnımı 5-6 defa bıçakladı. Kendimi kurtarmak için döndüm, elini aşağı çektim ve 'imdat' diye bağırdım. Saldırganın eski eşim olduğunu gördüm. Daha da korktum. Çünkü çok şiddet uygulamıştı. Sonra boğazımı kesmeye çalıştı. Kurtulmak isterken elim kesildi. Sonra beni itti, çöpün yanına düştüm. Yerdeyken de bıçakla defalarca vurdu. Sonra 'öldü' diye kaçmaya başladı." dedi.

    Kendisi yerdeyken arkadaşlarının servisle geldiğini ve hemen ambulans çağırdığını aktaran Ayşe S, ilk müdahaleyi de sağlıkçı oğlunun yaptığını, sonra da hastaneye kaldırıldığını anlattı.

    'ÇALIŞMIYORDU, BENİM MAAŞIMI YİYORDU'

    Ayrıldığı eşini pompalı tüfekle öldürdü
    © İHA / NERİMAN ÇELEBİ
    Ayrıldığı eşini pompalı tüfekle öldürdü

    Eski eşinin kendisinden ayrılmak istemediğini dile getiren Ayşe S, şunları kaydetti: "Çünkü çalışmıyordu, benim maaşımı yiyordu. Muş'tan, Rize'ye taşındık. Orada da durmadı, devam etti. Öldürmek istedi, boğmaya çalıştı. Artık 'yeter' dedim ve şikayet ettim. 30 yıl bu adamın dayağını, hakaretini, her türlü eziyetini çektim. İnsanlar, 'madem bu kadar kötü niye çektin' diyebilirler. Biz 6 kardeştik, yetimdik. Amcamız yetiştirdi. Ben evlendiğimde kardeşlerim küçüktü. Evlendiğim haftadan dayak yemeye başladım, Sürekli tehdit ediyordu. 'Boşanma dersen, aileme döneceğim dersen, kardeşlerini öldürürüm' diye tehdit etti. O korkuyla yaşadım. Kardeşlerim büyüdü, sonra çocuklarla tehdit etmeye başladı. Ses kayıtlarını mahkemeye verdim. Olay günü de çöpe ben inmeseydim, 10 yaşındaki oğlum inecekti, ben değil o ölecekti."

    'BU KADAR ÇİLE ÇEKTİK ARTIK YETER'

    Ambulans- Türkiye
    © AA /
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    Kadınlara yönelik şiddetin son bulmasını isteyen Ayşe S, "Buradan büyüklerimize sesleniyorum. Savcılara, hakimlere sesleniyorum. Lütfen duyarlı olsunlar. Allah rızası için, ben son olayım lütfen. Yeter artık. Bu kadar çile çektik artık yeter. Sayın Cumhurbaşkanıma da sesleniyorum, idamı getirsin. Böyle insanlar yaşamasınlar ya da ömür boyu içeriden çıkarılmasınlar." ifadesini kullandı.

    Antalya'da 13 Eylül'de karayollarında çalışan Ayşe S, eski eşi Nizamettin S. tarafından 21 yerinden bıçaklanarak yaralanmıştı. 

    Gözaltına alınan şüpheli Nizamettin S, tutuklanmıştı.

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    Etiketler:
    Kadına şiddet, Kadın cinayeti, Antalya, Türkiye
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