Selvi: Erdoğan, 'Erken seçim yok' diye kesin konuşuyor

Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, 'Erdoğan’dan erken seçim, yeni partiler ve MHP mesajı' başlıklı bugünkü yazısında son dönemde kulislerde konuşulan erken seçim iddialarına ve AK Parti'den ayrılarak yeni parti kurma hazırlığında bulunan isimlere değindi.

"Erdoğan yeni partiler karşısında safları sıklaştırmaya çalışıyor" diyen Selvi, Erdoğan'ın 'kendisini çok tutabileceğini sanmadığını' söyledi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı görüşmelerden, yeni partilerle ilgili süreci yakından takip ettiği sonucunu çıkarıyorum. Biliyorsunuz bir süredir Erdoğan son dönemlerde çok yoğun bir istişare sürecinin içine girdiğine dikkat çekiyorum. Uzun süredir görüşmediği isimlerle bir araya geldiğini anlatıyorum. Hafta sonu görüştüğü eski bir bakanı, 'Mesaj alındı' diye uğurlamıştı. Erdoğan, yeni partiler karşısında safları sıklaştırmaya çalışıyor. Yeni partileri anlamlı bulmuyor. Ama onların zarar vereceğini göz ardı etmiyor. Ali Babacan’la görüşmesinde, 'Ümmeti parçalayacaksınız' demişti. Davutoğlu, Babacan ve Gül’e kızgın olduğu söyleniyor. Yeni partilerle ilişki içinde olabilecek isimleri kazanmak için özel bir çalışma yapmayı planladığı belirtiliyor. Daha önce, “Boş çuval gibi devrilecekler” demişti. Şimdi ise 'Onları ciddiye almıyorum. Muhatap almayacağım. Onlarla ilgili konuşmayacağım' dediği söyleniyor. Erdoğan’ın kendini çok tutabileceğini sanmıyorum. Yeni partilere yönelik eleştirilerini sürdüreceğinden eminim."

Erdoğan'ın erken seçimin olmayacağı konusunda kesin konuştuğunu öne süren Selvi, yazısında şu ifadelere yer verdi: