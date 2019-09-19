Bilecik'te kılavuz tren tünelde raydan çıktı: 2 ölü

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Hattın geçici olarak kapatıldığı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Yüksel Hızlı Tren (YHT) hattını kontrol amacıyla ilerleyen tekli kompartıman, Bilecik merkeze bağlı Ahmetpınar köyü sınırları içindeki tünelde raydan çıkarak duvara çarptı. Kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Hattın geçici olarak kapatıldığı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
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