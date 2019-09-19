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12:22 19 Eylül 2019
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    Pendik'te boşanmak isteyen eşinin içinde bulunduğu otomobilin yolunu kesip erkek kardeşleriyle birlikte beyzbol sopalarıyla saldıran ve otomobildeki kayınpederinin dudağını ısırarak parçalayan Murat Gültekin'in ardından kardeşleri Kadir ve Ferhat Gültekin'in ardından kendisi de tutuklandı.

    Kayınpederinin dudağını ısıran damat tutuklandı

    © DHA /
    Türkiye
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    Pendik'te boşanmak isteyen eşinin içinde bulunduğu otomobilin yolunu kesip erkek kardeşleriyle birlikte beyzbol sopalarıyla saldıran ve otomobildeki kayınpederinin dudağını ısırarak parçalayan Murat Gültekin'in kardeşleri Kadir ve Ferhat Gültekin'in ardından kendisi de tutuklandı.

    2 çocuk annesi Zümrüt Er (20), eski kayınpederi Özkan K. (45) tarafından pompalı tüfekle vurularak, öldürüldü.
    © DHA /
    20 yaşındaki 2 çocuk annesi kadını eski eşi dövdü, kayınpederi pompalı tüfekle öldürdü
    Pendik'te yaşayan Dönüş Gültekin 15 yıllık eşi Murat Gültekin'den boşanma kararı alarak baba ocağına döndü. Murat Gültekin, yaklaşık iki ay önce kayınpederi Adil Taşdemir'in evine eşiyle barışmak için gitti. Ancak taraflar anlaşamadı. Aynı mahallede oturan Gültekin ve kayınpederi 9 Eylül'de trafikte karşılaştı. Murat Gültekin kardeşleri Ferhat ve Kadir ile annesinin içinde bulunduğu araçla, kayınpederi Adil Taşdemir ve kayınbiraderi Gökhan Taşdemir'in içinde bulunduğu otomobilin önünü kesti. Araçtan inen Gültekin kardeşler beyzbol sopalarıyla saldırdı. Murat Gültekin kayınpederi Adil Taşdemir ile yumruklaştığı sırada dudağını ısırarak parçaladı. . Adil Taşdemir'in engelli oğlu Gökhan Taşdemir de darp edildi.

    DUDAĞI VE ÇENESİNE 20 DİKİŞ ATILDI

    Adil Taşdemir ile oğlu hastaneye giderek tedavi altına alındı. Dudağı ve çenesine 20 dikiş atılan kayınpeder Adil Taşdemir damadı ve ailesinden şikayetçi oldu.

    Kayınpederi tarafından bıçaklanan damat ağır yaralandı
    © AA /
    Kayınpederi tarafından bıçaklanan damat ağır yaralandı
    Damadının uyuşturucu kullandığını ve başka kadınlarla ilişkisi olduğunu ileri süren Adil Taşdemir ifadesinde, "Kızım çalışmadığı ve evine bakmadığı için boşanma kararı aldı. Bir süre önce evime gelerek beni tehdit etti. Trafikte giderken araçlarıyla önümüzü keserek, Murat, Kadir, Ferhat ve anneleri Filiz beyzbol sopalarıyla bizi darp etti. Damadım dudağımı kopardı ve yirmi dikiş atıldı" dedi.

    'TESLİM OLDU'

    Murat Gültekin ve ailesi olay yerinden kaçarken polis, kardeşleri Kadir ve Ferhat Gültekin'i gözaltına aldı. İki kardeş savcılığın talebi üzerine İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Damat Murat Gültekin ise 2 gün önce soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı’na teslim oldu.

    'BARIŞMAK İÇİN EVLERİNE GİTMİŞTİM'

    Damat yapılan ‘resmi’ yanlışlıkla kayınpederi ile evlendirildi
    © İHA /
    Damat, yapılan ‘resmi’ yanlışlıkla kayınpederi ile evlendirildi
    Savcılıkta verdiği ifadede tersane işçisi olduğunu belirten Murat Gültekin, "Bir buçuk ay önce boşanma kararı aldık. Eşim babasının evine döndü. Bir ay önce barışmak için evlerine gittim. Kayınpederim beni ölümle tehdit etti. Daha sonra tekrar konuşarak eşyaların paylaşımı konusunda anlaştık. Oğlum bende, kızım da annesinde kalıyordu. Olaydan bir gün önce kızım arayarak oğlumun okula gidip gitmediğini sordu. Önce eşim telefonu aldı hakaretler etti. Sonra da kayınpederim telefonu alarak hakaret etti" dedi.

    'NASIL ISIRDIĞIMI HATIRLAMIYORUM'

    boşanma davası
    © Fotoğraf : DHA
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    Ailesi ile birlikte kız kardeşine giderken kayınpederi Adil Taşdemir'in kendilerini görerek küfür ettiğini ileri süren Murat Gültekin, "Aracı kullanan kardeşim 'Yeter' diyerek kayınpederimin otomobilinin önüne kırdı. Araçtan ben çıktım. Kayınpederimin elinde tornavida vardı. Saldıracağını düşünerek vurdum. Araçtan inerek bana yumruk atmaya başladı. Annem araya girdi. Anneme vurdu. Bana vurmaya başladı. Kendisi benden güçlüdür. O esnada canım yanınca ben kendimi kurtarmak amacıyla dudağını ısırmışım. Nasıl ısırdığımı hatırlamıyorum" dedi.

    'TESADÜFEN KARŞILAŞTIK'

    Bu sırada araçta bulunan beyzbol sopalarıyla iki erkek kardeşinin kayınbiraderini darp ettiğini belirten Murat Gültekin, "Kayınpederim de araçta düşürdüğü tornavida ile annemi darp etti. Olay yerinde karşılaşmamız tesadüf sonucu olmuştur" diye ifade verdi.

    Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Murat Gültekin, kardeşleri gibi  “Kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma", “Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklandı.

      

    Etiketler:
    Kadir Gültekin, Ferhat Gültekin, Murat Gültekin, Pendik
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