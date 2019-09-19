Demirtaş: CHP, dokunulmazlıkların kaldırılmasına bir vekilinin Genelkurmay'ı ziyaretinden sonra 'Evet' dedi

HDP’nin önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, dokunulmazlıkların kaldırıldığı Anayasa değişikliği teklifinin TBMM’deki oylamasından birkaç gün önce CHP’li bir milletvekilinin, Genelkurmay Başkanlığı’nı ziyaret ettiği ve bu görüşmeden sonra CHP’nin tavrını “evet” olarak belirlediğini iddia etti.

Artı Gerçek'ten Derya Okatan'ın gazeteci Hayrı Demir ile siyaset bilimci Hasan Kılıç'ın yazdığı "Değişen Bir Şey Yok / Meclis'ten Mahpushaneye Kürt Milletvekilleri" kitabından aktardığına göre Demirtaş, şunları söyledi:

CHP’nin tarihi bir ‘hata’ yaptığı belliydi. Ama bu hatalarını CHP yönetimi şu ana kadar resmi olarak kabul etmedi. Bireysel olarak bazı CHP’liler bunun hata olduğunu söylediler sadece. Ama CHP yönetiminin o günlerde neden böyle bir ani karar aldığına dair çeşitli duyumlarımız var tabi ki. Spekülasyonlara yol açmamak adına ben de bunları şu anda tekrar hatırlatmak ve altını çizmek istemiyorum. Fakat bir gün her şey tüm çıplaklığıyla ortaya çıkacaktır. Sadece şu kadarını söyleyeyim. TBMM’de oylama yapılmadan birkaç gün önce bir CHP’li vekilin Genelkurmay Başkanlığı’nı ziyareti ile başladı her şey ve CHP’nin kararı ‘evet’e evrildi.”