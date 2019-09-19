MHP lideri Bahçeli, "Büyük kahramanlık göstermelerine rağmen malul sayılmayan kardeşlerimize gazilik unvanının verilmesiyle birlikte onurla taşıyacakları ve çocuklarına gururla anlatacakları gazilik madalyası mutlaka verilmelidir" dedi.

Bahçeli, "Terör mağdurlarına yüzde 40 sakatlık oranıyla aylık bağlanırken, yüzde 40’ın üzerinde sakatlık oranı bulunan ancak malul sayılmayan kardeşlerimize aylık bağlanmaması vahim bir tenakuzdur ve de acilen telafi edilmelidir. Unutulmasın ki 'Ölürsem şehit kalırsam gaziyim' diyen Türk milletine boyun eğdirip teslim olmasını sağlayacak zillet bir kuvvete dünya üzerinde tanıklık ve tesadüf edilmemiş, bundan sonra da edilmeyecektir. Çünkü iman ve irade işgal ve ihaneti rezil etmiş, yine edecektir" diye konuştu.

Bahçeli, "Bölücü teröre taviz vermek için sanal bahane üretenler, gazilerimizin emanetlerine cephe açan namertlerdir" ifadesini kullandı.