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13:52 19 Eylül 2019
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    İmamoğlu yabancı konuklarına ‘Everything will be alright’ diye seslendi

    © Fotoğraf: Twitter
    Türkiye
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    İstanbul Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, 19 yıl sonra kentte düzenlenen Avrupa Alüminyum Yüzey İşlemesi Birliği (ESTAL) Kongresi’ndeki konuşmasında seçim kampanyasının sloganı ‘Her şey çok güzel olacak’ı bir kez daha dile getirdi. Ancak bu kez İngilizce: "Everything will be alright."

    Gazete Duvar'ın aktardığına göre İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avrupa Alüminyum Yüzey İşlemesi Birliği (ESTAL) Kongresi’ne katılan konukları ‘Everything will be alright’ diyerek selamladı. 19 yıl aradan sonra İstanbul’da toplanan kongrede ilk konuşmayı ESTAL Başkanı Jose Almeida yaptı.

    © AA /
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    Almeida’nın ardından konuşan İmamoğlu, 8 bin 500 yıllık bir tarihe sahip olan İstanbul’un dünyada görebilecek en güzel açık hava müzelerinden biri olduğunu vurguladı. İmamoğlu, “İstanbul’u tüm dünyanın sayılı çekim merkezlerinden biri haline getirmek ve dünyanın en fazla ziyaret edilen üç metropolünden birisi yapmak istiyoruz. Şu anda dünyada en fazla ziyaret edilen 8’nci şehiriz. Ama daha fazlasını hak ettiğini düşünüyoruz” dedi.

    ‘YENİ NESİL YÖNETİM ANLAYIŞIYLA HAREKET EDECEĞİZ’

    “Sadece turizm sektöründe değil, yeni nesil belediyecilikte, yeni nesil yönetim anlayışımızı harekete geçireceğiz” diyen İmamoğlu, devamla şunları kaydetti:

    “Bunu çok değerli buluyorum. Çünkü tümüyle bunun içerisinde, tarımdan ticarete, hizmet sektöründen sanayiye, finanstan lojistiğe ve enerjiye kadar pek çok sektörde İstanbul’un moralli bir şekilde hak ettiği yere kavuşmasını sağlayacağız. Yeni nesil yönetim anlayışında elbette demokrasi var. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Demokrasi ve özgürlüğün adil bir kentte yaşanmasının yeni çağda ne kadar önemli bir karakter olduğunun bilincindeyiz. ‘Bunu nasıl başaracaksınız’ diye sorabilirsiniz. Aslında İstanbullu ve İstanbul’la bu çok çok kolay. Bu kentin gerçekten öyle bir potansiyeli var ki, yeter ki siz bunu açığa çıkarmaya niyetli olun. Bu kentteki 16 milyon insan aslında bu kentin zenginliğini ifade eder. Kendisini daha iyi donatan, daha iyi bir eğitim için can atan heyecanlı da bir gençliği var bunun da altını çizmek istiyorum. Onlar koşacak, bu kentte yaratıcılıklarını ortaya koyacak, çok nitelikli bir geleceğe bu kenti taşıyacak. Bizler de onların özgün tavırlarını destekleyecek, onların yolunu, önünü açacağız."

    © Fotoğraf : Twitter
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    ‘HEP BİRLİKTE İSTANBUL’U AYAĞA KALDIRACAĞIZ’

    İstanbul’un her koşula, uluslararası her adıma hazır olduğunu kaydeden İmamoğlu, şunları söyledi:

    “Bu yönetim anlayışı ile İstanbul 5 yıl içerisinde herkesin yaşamaktan mutlu olduğu bir kente dönüştürmek ve aynı zamanda dünyaya en güzel mesajları, en kıymetli mesajları vermekte hazır olduğunu bilmenizi istiyorum. Şehrimizin, uluslararası her koşula ve adıma hazır olduğunu, bu noktada yola çıktığını, bu yönetim anlayışıyla İstanbul’u 5 yıl içerisinde, herkesin yaşamaktan mutlu olduğu bir kente dönüştürmek gibi, aynı zamanda dünyaya en güzel mesajları vermekye hazır olduğunu hepinizin bilmesini istiyorum. Elbette bu başarı, şehrin 16 milyon insanının katılımcılığı ile olacak. Akılla, bilimle, farklı görüşlere değer vererek, dinleyerek, dünyaya açık herkesi sürecin içine katarak, demokratik bir yaklaşım ve katılıma hep birlikte İstanbul’u ayağa kaldıracağız."

    ‘AVRUPA’NIN TÜRKİYE’YE, TÜRKİYE’NİN AVRUPA’YA İHTİYACI VAR’

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    © AA /
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    Türkiye’nin 2 kıta arasındaki önemli konumda olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

    “İstanbul da Balkanlar, Orta Asya, Kafkaslar ve Ortadoğu ülkeleri arasındaki en önemli jeostratejik pozisyona sahip. Ülkemiz, AB standartlarını, siyasi, ekonomik ve kültürel anlamda esas olarak benimsemiş bir ülkedir ve her zaman Avrupa’yla iç içe, Avrupa’nın bir parçası ülkedir. Avrupa da Türkiye’nin bir parçasıdır. Gerçekten bu bütünün güçlü bir parçasıyız. Uygulamalarda zaman zaman aksaklıklar yaşandı ama Avrupa Birliği hedefi, ülkemiz için en önemli hedeflerden biri olmaya devam edecektir ve bu konuda ortak çalışma kültürüyle, Avrupa’nın Türkiye’ye, Türkiye’nin Avrupa’ya olan ihtiyacı gerçeğini her zaman hatırlatmaktan vazgeçmeyeceğiz."

    ‘DÜNYAYA ÖRNEK İŞLER YAPACAĞIZ’

    © AA / Ali Balıkçı
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    Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün, 'yurtta barış, dünyada barış' anlayışıyla hareket edeceklerini belirten İmamoğlu, sözlerini şöyle noktaladı:

    “Bu ilke ışığında yürümeye devam edeceğiz. Çocuklarımıza, gençlerimize güzel bir gelecek, umut dolu bir hayal bırakmak için, dünyaya örnek işler yapmak için büyük gayret göstereceğiz. Size ev sahipliği yaptığımız için, şehrimiz adına memnun olduğumuzu belirtmek istiyorum. İstanbul’dan güzel anılarla ayrılmanızı diliyorum. Mutlaka İstanbul’u farklı yönleriyle keşfetmeyi ihmal etmeyin. Hem ülkemize hem bütün dünyaya seslenmiştik; ‘Her şey çok güzel olacak’ ya da başka bir dilde; ‘Everything will be alright’ diyerek, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum."

    Etiketler:
    Avrupa Alüminyum Yüzey İşlemesi Birliği (ESTAL), İngilizce, CHP, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ekrem İmamoğlu
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