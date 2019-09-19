Diyarbakır'daki anneleri desteklediğini söyleyen Eren Bülbül'ün annesi: Oğlum şehit olduğunda kimse gelip destek çıkmadı

Çocuklarının PKK tarafından kaçırıldığını öne sürerek Diyarbakır'da eylem yapan annelere bir destek de Eren Bülbül'ün annesinden geldi. Ayşe Bülbül, "Oğlum şehit olduğu zaman hiç kimse gelip destek çıkmadı. Ben köydeyim diye mi benim yanıma çocuğu kaçırılan ya da şehit olan anneler gelmedi? Yoksa yavrum fakir çocuğuydu diye mi?" ifadesini kullandı.

Trabzon Maçka'da PKK saldırısında yaşamını yitiren Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, çocuklarının PKK tarafından dağa kaçırıldığını öne sürerek HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi yapan anneleri desteklediğini söyledi.

Milliyet gazetesinden Çiğdem Yılmaz'a konuşan anne Bülbül, "Ben de bir anneyim. Benim oğlum şehit olduğu zaman hiç kimse gelip destek çıkmadı. Benim bu durum çok zoruma gidiyor. Ben köydeyim diye mi benim yanıma çocuğu kaçırılan ya da şehit olan anneler gelmedi? Yoksa benim yavrum fakir çocuğuydu diye mi? Yanıma sadece Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımız geldi. Ben bir anne olarak acısı olan bütün annelerin birbirine kenetlenmesini istiyorum. O annelerin yanındayım, acılarını anlıyorum" ifadesini kullandı.

Oğlunu 15 yaşında toprağa verdiğini söyleyen Ayşe Bülbül, şöyle devam etti:

'DAĞDA BELKİ ZOR DURUMDALAR AMA YAŞIYORLAR, BENİM YAVRUM BİR DAHA GELMEYECEK'

"Oradaki annelere de çok üzülüyorum. Günlerdir o kapıda çocukları için bekliyorlar. Ama o anneler en azından çocuklarının dağda olduğunu biliyor. Dağda belki zor durumdalar ama yaşıyorlar. Benim yavrum bir daha gelmeyecek. İki yıldır yavrum yok. Bir şehit annesi olarak terörün artık bitmesini istiyorum. Bitsin ve bu anneler artık ağlamasın. Erenler ölmesin, Ayşe anneler ağlamasın istiyorum. Orada oturan annelerin suçu günahı ne, günlerdir evlerini bırakıp oradalar. Dört gözle terörün bitmesini bekliyorum. Bir anneyim, bir şehit annesiyim, 15 yaşında yavrusunu toprağa vermiş bir anneyim. Bu terör bitmeden Allah canımı almasın. Eğer ki benim çağrımla, ‘Terör bitsin’ dememle terör bitecekse günlerce ‘Bu terör bitsin’ diye bağırırım."

Eren Bülbül’ün ağabeyi Arif Bülbül de, "Tüm içtenlikle ve ailece Diyarbakır’daki annelerin yanındayız. Terörü destekleyen ve terörle birlikte olanlar utansın. Terör bizim 15 yaşındaki kardeşimizi aldı, bir an önce bitmesini istiyoruz. Eğer terörün bugün biteceğini bilsem, bugün gider seve seve şehit olurum. Yeter ki bundan sonra Erenler ölmesin. Her akşam o anneleri televizyonda izliyoruz ve içimiz parçalanıyor. İnsanlar, çocuklar, anneler de artık ağlamasın, bunu istiyoruz" dedi.