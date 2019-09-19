Adnan Oktar davası devam ediyor: 'Kaşıkla oynayan Mehdi mi olur?'

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturma sonucunda haklarında dava açılan örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılandığı davada, sanıklar savunma yapmaya bugün de devam etti.
Tutuklu sanık Bora Yıldız, seküler bir ailede yetiştiğini, Bağdat Caddesi'nde bir koleje gittiğini, ailesinde yeterince dini eğitim görmediğini anlatarak, bir süre sonra Oktar'ın çevresindekilerle daha sonra ise Adnan Oktar'la tanıştığını ve o zamanlar 23-24 yaşlarında olduğunu söyledi.
Adnan Oktar’ı 22 yıldır tanıdığını belirten Yıldız, "Arkadaşlarımla tanıştığımda kızgın çölde su bulmuş gibi oldum. Adnan Oktar’ın kitaplarını okudum, kitaplarını da okumayan çok az kişi vardır. Kuran ahlakını burada gördüm. Adnan Oktar bize sadece 'Kuran'ı okuyun' dedi. Ben tek başıma olsaydım dinimin bir kısmını yaşayabilirdim sadece. Buradaki arkadaşlarımın faaliyetleri vesilesiyle farklı şehirlerde Allah’ın varlığının anlatılması için binlerce konferans verdim” diye konuştu.
'ÇOĞU DOĞAL ARKADAŞIM'
Sözde "kız tavlama imamı" iddialarıyla tutuklandığını, soruşturmanın 2016 yılında başladığını, kendisinin 2018 yılında tutuklandığını, tutuklandığı tarihte cinsel saldırı suçundan kimsenin kendisinden şikayetçi olmadığını belirten sanık Yıldız, şöyle devam etti:
"23 yıldır buradayım ben. Biz tutuklandıktan sonra madem baskı kalktığı için müştekiler şikayetçi oldu, 2008 yılında da operasyon geçirdik, zor zamanlardaydık, o zaman neden şikayetçi olmadılar. Ben tutuklandıktan sonra 14 günde 10 tane bayan Mali Suçlar Şube Müdürlüğü'ne giderek, şikayetçi olmuşlar”
'BENİ 3 DAKİKA TANIYAN KIZ DA AYNI CÜMLEYİ KURMUŞ, 3 YILDIR TANIYAN KIZ DA AYNI CÜMLEYİ KURMUŞ'
Yıldız, tanıdığı kadınların yıllar sonra aleyhinde ifade verdiğini aktararak, "Böyle bir şey olabilir mi? İfadelerde beni 3 dakika tanıyan kız da aynı cümleyi kurmuş, 3 sene tanıyan kız da aynı cümleyi kurmuş. Yönlendirme ifadeler vermişler” dedi.
'SAÇMA SAPAN İDDİALAR'
Mahkeme Başkanı Galip Mehmet Perk’in "İddianamede anlatıldığına göre, zengin görüntüsü vererek tanıştığınız ve ilişkiye girdiğiniz kişileri, örgüt içi telkinlerle diğer örgüt üyelerine sunduğunuz anlatılıyor” demesi üzerine, sanık Yıldız, "Müşteki kızlar ifadelerinde, 'Ben evlenmek için Bora’yla cinsel ilişkiye girdim' diyorlar. Ben konuşurken kendimi tutamam, dinden ayetler söylerim. Benim camiayla olan ilişkimi sakladığımı söylüyorlar. Benim arkadaşlarımla içtiğim su ayrı değildir. İlk tanışmamda eğlendiğim arkadaş grubumla tanıştırırım. Bu arkadaşlarım A9 televizyonunda her gün tv programına katılmıştır. İsimlerini internetten arasalar bulurlardı. Saçma sapan iddialar. Yıllardır hakkımızda bu turnike iddiaları var. Ben bir kıza diyeceğim ki 'Seninle evleneceğim ama 10 tane arkadaşımla beraber ol.' Brad Pitt olsanız kabul etmezler” diye konuştu.
Yıldız, Adnan Oktar’ı çok sevdiğini söylediğini ancak asla "Mehdidir” demediğini anlatarak, "Kendisi de söylüyor. Kaşıkla oynayan mehdi mi olur?" dedi.
Mahkeme başkanı Perk’in "Televizyon programlarında bayanların giyim tarzları, yaklaşım tarzlarına ilişkin, din buna ne diyor diye düşündünüz mü?" sorusuna Yıldız, "İzmir, Bodrum, Çeşme’ye şu an gidelim kızlar bikinilidir, mini etekle gezer. Mesele bir kız var, koşa koşa yayınlarla gelirdi. Bu kız zaten İstanbul’da mini etekle gezen bir kızdı” şeklinde cevap verdi.
Sanık Bora Yıldız, A9 kanalının reklam almadığını, ciddi masrafları olduğunu belirterek, sadece tebliğ amaçlı yayın yaptığını iddia etti.
Varlıklı bir aileden geldiğini ve lüks peşinde olmadığını savunan Yıldız’ın "Çocukluğumdan beri Porsche’ye biniyorum. Babamın 3 tane benzin istasyonu vardı. Bir elim yağda bir elim balda büyüdüm. Derdim kız tavlamak olsa 6 sene inşaat için gittiğim yerde konteynerde yatar mıyım?" sözleri üzerine mahkeme başkanı, "Bu yaşamı tercih ettiğinizden dolayı ailenizden tepki gördünüz mü?" diye sordu.
Sanık Yıldız soruya, "Yapı olarak inançlı ve agresif bir insandım. Aileme karşı çok dik başlıydım. Tatile gittiğimde tanıştım bu arkadaşlarla. Annem çok teşekkür etmiştir. Annem bana 'eski Bora', 'yeni Bora' der. Eski Bora inatçı, dik başlıydı. Yeni Bora 'Cennet annelerin ayakların altındadır.' diye bakar. Annem beni teşvik eder, babam beni teşvik eder” cevabını verdi.
'KIZ TAVLAMAK İSTEYENİN IRAK’TA ŞANTİYEDE İŞİ NE?'
FETÖ iltisakı nedeniyle kapatılan Genç Girişimciler Derneği’ndeki yönetim kurulu üyeliğine, derneğin kurucuları tarafından davet edilmesi üzerine dahil olduğunu öne süren Yıldız, darbe girişiminden sonra hakkında takipsizlik kararı verildiğini iddia etti.
Yıldız, bilgisayarında ele geçirilen dijital materyaller arasında, Herkül.org adlı sitenin aplikasyonunun bulunmasına ilişkin ise şunları söyledi:
Duruşmaya, öğle arası verildi.
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