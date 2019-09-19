Haluk Levent'ten Neslican Tay'ın son durumuyla ilgili mesaj

Kamuoyunda kansere karşı verdiği mücadeleyle bilinen ve geçen günlerde yoğun bakıma kaldırılan Neslican Tay'ın son durumunu sanatçı Haluk Levent anlattı. Tay için "Uyurken bile prensesler gibi" diyen Levent, "Haydi be canım, kalk ayağa" ifadesini kullandı.

Kansere karşı verdiği mücadeleyle tanınan 21 yaşındaki Neslican Tay, geçen günlerde yoğun bakıma kaldırılmıştı. Dördüncü defa kansere yakalanan Tay'ın, bacağındaki tümör yüzünden 2018 yılında bacağı kesilmişti.

Tay'a sosyal medyadan binlerce destek mesajı geldi.

Tedavi gördüğü hastanede Tay'ı ziyaret eden AHBAP derneğinin kurucusu Haluk Levent, sağlık durumuyla ilgili olarak kişisel Twitter hesabında açıklama yaptı.

"Neslican tüm gücüyle savaşıyor" diyen Levent, şunları söyledi: "Hastanedeydim az önce. Size Neslican'ı anlatayım. Uyurken bile prensesler gibi. O kadar naif, o kadar sevgi yüzlü ki... Savaşıyor şu anda. Direniyor. Tüm gücüyle savaşıyor. Haydi be canım, kalk ayağa"

Medipol Bağcılardaydım az önce..

Size @neslicantayy ı anlatayım.

Uyurken bile prensesler gibi..

O kadar naif o kadar sevgi yüzlü ki.💕

Savaşıyor şu anda. Direniyor!

Tüm gücüyle savaşıyor..

Haydi be canım kalk ayağa! pic.twitter.com/KKKv3ZTevY — Haluk Levent (@haluklevent) September 18, 2019

​Levet, daha sonra bir paylaşımda daha bulundu ve bazı takipçilerine tepki gösterdi:

“Hastanedeyken gidiyorsun prim yapıyorsun' diyenler... Ben samimi olmayan hiç hiçbir şeyi paylaşmam. Biz Neslican'la devamlı görüşüyorduk. Hatta yeni albümün şarkılarını ilk o dinledi. Hatta en sevdiği şarkı 'kendime göre'yi mırıldandım o uyurken. Üzüyorsunuz böyle yazarak."

“Hastanedeyken gidiyorsun prim yapıyorsun” diyenler!

Ben samimi olmayan hiç hiç bir şeyi paylaşmam!

Biz Neslicanla devamlı görüşüyorduk.

Hatta yeni albümün şarkılarını ilk o dinledi. Hatta en sevdiği şarkı “kendime göre” yi mırıldandım o uyurken!

Üzüyorsunuz böyle yazarak :( pic.twitter.com/IQdJa0b5E1 — Haluk Levent (@haluklevent) September 19, 2019

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