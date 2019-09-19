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15:23 19 Eylül 2019
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    İBB 'İmamoğlu mescit kapattı' haberini yalanladı: 3 yıldır aynı saatlerde hizmet veriyor

    © DHA /
    Türkiye
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    İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan yazılı açıklamayla, Yeni Şafak'ta yer alan "İmamoğlu yönetimindeki CHP'li belediye mescit kapattı" başlıklı haber yalanlandı.

    Bugün Yeni Şafak'ta yer alan ve Fatih Özer imzası taşıyan haberde, "Ekrem İmamoğlu yönetimindeki CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden 28 Şubat sürecini andıran adımlar gelmeye başladı. Cami figürlü İBB TV logosunu değiştiren İmamoğlu, şimdi de Kadıköy Uzunçayır metrobüs durağındaki mescidi kapattı" iddiası ileri sürüldü.

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    © AA /
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    Söz konusu haberde şu ifadeler de kullanıldı:

    "İmamoğlu sakal bırakan İETT şoförlerini de hedef aldı. İETT Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, 'Cilt hastalığı raporu olan personel dışında sakal tıraşı zorunludur' denildi."

    İBB'DEN YALANLAMA GELDİ

    Konuya ilişkin olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yazılı bir açıklama yapıldı.

    Söz konusu iddianın yalanlandığı açıklamada şunlar kaydedildi:

     

    “Bugün, (19 Eylül 2019) bazı basın organlarında, ‘İBB Uzunçayır Metrobüs durağındaki Mescidi kapattı' başlığıyla yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

    © Fotoğraf: Twitter
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    Habere konu olan Kadıköy Uzunçayır metrobüs durağındaki mescit, ibadet saatlerinde açık tutulmaktadır. Sabah namazı vaktinde açılan mescit, sadece vakit çıktığında kapatılmakta, sonrasında öğle ezanından gece 22:00'a kadar açık kalmaktadır. Bu uygulama 3 yıldır aynı şekilde devam etmektedir.

    Mescitlerin zaman zaman, başta madde bağımlıları olmak üzere, amacı dışında kullanılmak istenmesi nedeniyle, güvenlik görevlileri ve vatandaşlar zorluk yaşamaktır. Vakit dışında mescitlerin kapalı olmasının da en büyük sebebi budur.

    Ayrıca, vakit dışında namaz kılmak isteyen vatandaşlarımız için diğer mescidimiz sürekli açık tutulmaktadır. Görevlilerden talep edilmesi halinde yardımcı olunmaktadır.

    Söz konusu mescitlerin kuruluş amacı, dileyen vatandaşların ibadetlerini yapabilmesinin sağlanmasıdır. Kullanım amacına uygunluğun sağlanmasıyla hizmet devam etmektedir. Uygulama bugüne kadar yukarıda belirtildiği şekilde sürdürülmüştür. Yeni bir uygulama söz konusu değildir.”

    Etiketler:
    yönetim, Ekrem İmamoğlu, CHP, Yeni Şafak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Mescit
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