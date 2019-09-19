Erdoğan, Bakü’de düzenlenecek Türk Konseyi Zirvesi’ne katılacak

Rus basınına konuşan Özoral, ‘Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü’de 15 Ekim’de yapılacak Türk Konseyi 7. Devlet Başkanları Zirvesi’ne katılacak’ ifadesini kullandı.

Zirvede Türk dili konuşan ülkelerin ticaret ve sanayi odası ile ortak yatırım fonunun oluşturulmasına dair konuların ele alınacağı belirtildi. Ayrıca zirve kapsamında iş forumu düzenlenecek.

Şu an itibariyle Türk Konseyi’nin üyeleri arasında Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkiye yer alıyor. Macaristan da örgütün gözlemci statüsüne sahip.