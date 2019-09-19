Soylu: Suriye'ye dönenlerin sayısı 354 bine ulaştı

İçişleri Bakanı Soylu, 19 Eylül Gaziler Gübü sebebiyle Ankara’da bulunan Vilayetler Evi’nde konuştu.
Türkiye’nin göç yönetiminin, terörle mücadelesinin, savunma sanayinin millileştirilmesi hamlesinin ve içeri sızmış FETÖ temizliğinin, sınır güvenlik yönetiminin milli bir bilinçle yapılan işler olduğunu belirten Soylu, şöyle konuştu:
"Türkiye 8 yıldır, Suriye ve ortadoğu kaynaklı göçü yönetmektedir. Ancak 8 yıldır sadece gelen gideni ağırlamakla iktifa ediyor değildir. Güney sınırımızın altında hem Suriyeliler için, hem de kendi iç güvenliğimiz için güvenli hale getirmeye çalışıyoruz. Rakamlar her şeyi anlatıyor. O bölge normalleştiği oranda hem bizim ülkemizdeki terör faaliyetleri azalıyor, hem de göç, tersine dönmeye başlıyor. Zeytindalı ve Fırat Kalkanı harekatları sonrasında, harekat bölgesine geri dönüşler, bugün itibarıyla 354 bin sayısına ulaşmıştır. PKK’n'n içerideki eleman sayısı 600’ün altına gerilemiştir. Biz sadece 19 Eylül Gaziler için burada değiliz sizden ders almak için buradayız. Bu topraklarda alınabilecek en büyük dersi sizler veriyorsunuz."
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