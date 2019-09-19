İYİ Partili Türkkan'dan Babacan yorumu: Siyaset cesaret ister, Erdoğan risk alma özelliği sayesinde netice aldı

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın öncülüğünde yürütülen yeni parti kurma çalışmalarını değerlendirdi. Türkkan, "Siyaset işi risk almak ister. Mesele Recep Tayyip Erdoğan, siyasette netice aldıysa bir tek özelliğinden dolayı o da risk alma özelliğinden dolayı almıştır" dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Bizim TV'de siyaset sahnesinde yaşanan gelişmelere ilişkin olarak açıklamalarda bulundu.

Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın öncülüğünde yürütülen yeni parti kurma çalışmalarını da değerlendiren Türkkan, şunları kaydetti:

"Ali Babacan partiyi kurmayabilir. Sayın Babacan, bir siyasetçiden ziyade teknik bir adam görüntüsü veriyor. Genelde bu tarz adamlar tedbirlidir. Siyaset işi risk almak ister. Mesele Recep Tayyip Erdoğan, siyasette netice aldıysa bir tek özelliğinden dolayı o da risk alma özelliğinden dolayı almıştır. Abdullah Gül de öyle, çok tedbirli. Cumhurbaşkanı adaylığı gündeme geldiğinde bir türlü o adımı atmamıştı."