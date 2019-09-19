Üsküdar'da 3 kişinin öldüğü otobüs kazasında şoför için istenen ceza belli oldu

Üsküdar'da özel halk otobüsünün durakta bekleyenlere çarpmasıyla 3 kişinin ölümü, 2 kişinin de yaralanmasına neden olan sürücü Selim Karakaya'nın "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Karakaya ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme Heyeti Başkanı Haydar Öztop, sanığın olayda kusurunun bulunup bulunmadığının tespiti amacıyla bilirkişilerden istenen raporun mahkemeye ulaştığını tutanağa geçirdi.

Bilirkişi raporunda, otobüsün teknik incelemesinde kaza gününe ait motor şanzıman ve fren sistemlerine ilişkin hafıza kayıtlarında herhangi bir arıza kodu bulunmadığı, araca ait kamera görüntülerinde sürücünün emniyet kemerini takmadığı belirtildi.

Araçta teknik bir arızanın olmadığı aktarılan raporda, özellikle fren mekanizmalarının görev yaptığı, sürücünün Kadıköy'den kaza başlangıç yerine kadar aracı dilediği zaman hızlandırabildiği, dilediği zaman da durdurabildiği anlatıldı.

Raporda, kaza başlangıç anından önce sürücünün hızına göre önündeki araçla olan mesafesini ayarlayamaması nedeniyle kazanın oluştuğu belirtilerek, sürücünün yavaşlama ve durmaya yönelik yapması gereken hamleleri tam zamanında ve hızlı bir şekilde yapmadığı ve gerekli müdahalelerde bulunmadığı aktarıldı.

Sürücünün imdat kolunu ve emniyet şalterini kullanmadığı kaydedilen raporda, kaza başlangıç anından itibaren 20 saniyelik süreç içerisinde sürücünün sadece direksiyon hakimiyetine odaklandığı, zamanında hızlı bir şekilde gerekli müdahalelerde bulunması halinde kazanın önlenebilir olduğu yönünde görüş bildirildi.

© Fotoğraf : DHA Üsküdar'da trafik kazası

MÜTALAA AÇIKLANDI

Duruşmada daha sonra Cumhuriyet Savcısı Osman Bekmezci esas hakkındaki mütalaasını sundu.

Sanık Selim Karakaya'nın Karayolları Trafik Kanunu'na aykırı bir şekilde aracının hızını yol, hava ve trafik şartlarına göre ayarlamamak suretiyle kazaya sebep olduğundan asli kusurlu bulunduğu belirtilen mütalaada, bu nedenle üzerine atılı "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istendi.

Mütalaada, sanığın tutuklulukta geçirdiği süre, alması muhtemel ceza miktarı ile hakkında toplanacak delil bulunmaması nedeniyle adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verilmesi talep edildi.

Söz verilen müşteki ailelerin avukatı Erhan Mersin, mütalaanın cezalandırma kısmına katılmadıklarını belirterek, kaza nedeniyle 3 kişinin öldüğünü, 2 kişinin de yaralandığını, sanığın her suçtan ayrı ayrı cezalandırılmasını istedi.

Sanık Selim Karakaya da "Ben 20 aydır cezaevindeyim. Tahliyemi istiyorum. Üniversiteye giden çocuğum var, zor durumdayım. 30 yıllık şoförüm. Bu zamana kadar herhangi bir kazaya sebebiyet vermedim. Kasten yaptığım bir şey yoktur." dedi.

Sanık Karakaya'nın avukatı Baykal Kazancıoğlu ise mütalaaya katılmadıklarını belirterek, "Ortada toplanacak delil yoktur. Müvekkilimin kaçma şüphesi yoktur. Tahliyesine karar verilmesini talep ediyoruz. Ayrıca otobüsün çalışabilmesi için de üzerindeki tedbirin kaldırılmasını istiyoruz." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, otobüs üzerindeki tedbirin kaldırılması talebinin reddine, ancak aracın yedieminden alınarak ruhsat sahibine teslimine karar verdi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.

© AA / Üsküdar'da trafik kazası

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Selim Karakaya'nın Kadıköy-Ataşehir 13 hat numaralı özel halk otobüsünde şoför olarak çalıştığı, 1 Şubat 2018'de ilk seferine çıkan otobüsle Kadıköy peronlardan hareket ettiği anlatılıyor.

Karakaya'nın kullandığı otobüsle Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi İETT durağına yaklaştığı sırada önce durakta bekleyen İETT otobüsünün arkasında bulunan sarı dolmuşun sağından geçtiği, İETT otobüsünün arkasına geldiğinde ise aracı durduramayarak sağından geçip durağa girdiği belirtiliyor.

Özel halk otobüsünün durağa girmesi üzerine durakta bekleyen 5 kişiye çarptığı kaydedilen iddianamede, otobüsün yaklaşık 68 metre ileride yolun sağında durduğu aktarılıyor.

İddianamede, otobüsün çarptığı yolculardan Mustafa Erdoğan, Aygün Erdoğan ve Perihan Çelik'in olay yerinde yaşamını yitirdiği, Belgizar Erdoğan ile Hatice Yıldırım'ın yaralı olarak kurtulduğu anlatılıyor.

Sanık Karakaya'nın, önünde bulunan bir minibüs ve İETT otobüsüne çarpmak yerine onların sağından geçip kaldırıma, oradan da otobüs durağına ilerleyerek 3 kişinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden olduğu kaydedilen iddianamede, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.