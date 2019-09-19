Eski İBB görevlisine darbecilere yardımdan 16 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası

15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) binasını işgal eden darbeci askerlere yemek hazırlattığı iddia edilen eski Büyükşehir Belediyesi Lojistik Destek Müdürlüğü Yöneticisi Ömer Tunç toplam 16 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.
Mahkeme heyeti, sanık Ömer Tunç hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ancak sanığın suça yardım eden olarak katıldığını belirten heyet, cezayı 16 yıl hapse indirdi. Sanığın duruşmalardaki tutum ve davranışlarını lehe takdiri indirim nedeni kabul edilerek netice olarak 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Sanık Tunç hakkında "Nitelikli olarak işyeri dokunulmazlığının ihlal etme" suçundan ise 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası, "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma" suçundan da 1 yıl 3 ay hapis ve bin 480 TL adli para cezasına çarptırıldı. Sanığın tutukluluk halinin ise devamına karar verildi. Sanık hakkında verilen "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçunun, "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçunun yoğunlaşmış hali ve geçişli suç olarak bilindiğinden sanık hakkında üyelikten ayrıca ceza verilmesine yer olmadığına hükmedildi.
Öte yandan, Ömer Tunç'un o dönem İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sivil Savunma Sekreteri babası Mehmet Tunç da İBB binasına giren darbeci askerlere yardım ettiği öne sürülerek "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan yargılandığı davada, ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, darbeci askerlere yemek hazırlattığı belirlenen Lojistik Destek Müdürlüğü Yöneticisi Ömer Tunç hakkında da üç kez ağırlaştırılmış müebbet ile "Silahlı terör örgütüne üye olmak", "Ruhsatsız silah bulundurmak", "Kamu malına zarar vermek" ve "Konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından 12 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası isteniyordu. 15 Temmuz darbe teşebbüsü gecesi İBB binası ve İBB Lojistik Destek Merkezi'nde yaşananlar güvenlik kameralarına yansımıştı. Büyükşehir Belediyesi Lojistik Destek Müdürlüğü Yöneticisi Ömer Tunç'un Lojistik Destek Merkezi'ne gelerek rehin alınan aşçılara yemek hazırlatmasının görüntüleri ortaya çıkmıştı.
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