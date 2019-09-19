AK Partili Tayyar: Cumhurbaşkanımızla görüşmemizde Pelikan'ın P'si bile geçmedi

Eski AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, kişisel Twitter hesabında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmeye dair bir açıklama yaptı.
Sözlerine "Adı ve aidiyeti ne olursa olsun AK Parti içindeki tüm paralel yapılara karşıyım" diye başlayan Tayyar, devamla "Esas olan, Cumhurbaşkanımızın iradesi ve partimizin temel politikalarıdır. Ancak, Cumhurbaşkanımızla görüşmemizde Pelikan’ın P’si bile geçmedi. Şikayet haberi külliyen yalandır" ifadesini kullandı.
Adı ve aidiyeti ne olursa olsun AK Parti içindeki tüm paralel yapılara karşıyım.— Şamil Tayyar (@samiltayyar27) September 19, 2019
Esas olan, Cumhurbaşkanımızın iradesi ve partimizin temel politikalarıdır.
Ancak, Cumhurbaşkanımızla görüşmemizde Pelikan’ın P’si bile geçmedi.
Şikayet haberi külliyen yalandır.
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"Tebrikler sevgili bakanım, tebrikler Gaziantep’in yiğit evladı. Biz sizi biliyoruz, mücadelenize şahidiz, parti içinde ve çevresinde kümelenmiş çete artıklarına sizi yedirmeyiz. Yolunuz açık olsun."
Tebrikler sevgili bakanım, tebrikler Gaziantep’in yiğit evladı👏— Şamil Tayyar (@samiltayyar27) September 18, 2019
Biz sizi biliyoruz, mücadelenize şahidiz, parti içinde ve çevresinde kümelenmiş çete artıklarına sizi yedirmeyiz.
Yolunuz açık olsun. https://t.co/GX9ntMwJuB
Eski vekilin daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gitmesi dikkati çekmişti. Bazı haber siteleri, Tayyar'ın Erdoğan ile 'Pelikan' meselesini konuştuğunu iddia etmişti.
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