CHP'li Karasu: 134 bin 866 çocuk sağlık hizmeti alamıyor

'134 BİN 866 ÇOCUK SAĞLIK HİZMETLERİNDEN MAHRUM'
Karasu, Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:
1- Bir kentte yaşayan sakinlerin sağlık hizmetin faydalanabilmesi için vermiş olduğunuz cevabın sağlık hakkına erişime engel olduğunu düşünüyor musunuz?
2- Numune Hastanesi ve Üniversite Hastanesi’ne ev sahipliği yapan Sivas ilinde çocuk kardiyoloğu ve nöroloğu atanması için kaç çocuğun daha doğması gerektiğini düşünüyorsunuz?
3- Sivas ilinde ikamet eden 134 bin 866 çocuğumuzun sağlık hizmetlerinden mahrum bırakılmasını sosyal devlet anlayışıyla bağdaştığını düşünüyor musunuz?
4- İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Fethullah Selçuk Moğulkoç imzalı açıklamada yer alan çocuk kardiyoloğu ve çocuk nöroloğu doktor taleplerini hangi gerekçelerle reddettiniz?
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