Kayıt
21:29 19 Eylül 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Ebubekir Şahin

    RTÜK: Yapımcıları senaryo yazımı aşamasında psikolog danışmanlığı almaları konusunda yönlendirdik

    © AA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 14
    Abone ol

    Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin "Kadın ve çocuk istismarı görüntülerine tahammülümüz yok" dedi. Şahin ayrıca dizi ve film yapımcılarıyla ilgili olarak "Onları, senaryoların yazım aşamalarında pedagog ya da psikolog danışmanlığı almaları konusunda yönlendirdik. Sorunun cezayla çözüleceğine inanmıyoruz" dedi.

    ANİLDER Genel Merkezi'ndeki toplantıda konuşan  Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarının önüne aileden başlayan eğitim süreci ve farkındalık çalışmalarıyla geçilebileceğini, bu konuda RTÜK'ün görev alanına giren konularda önemli açıklamalar yaptıklarını belirtti.

    Şahin, batıda da kadın cinayetlerinin yaşandığını belirterek, şunları kaydetti:

    © AA /
    Nagehan Alçı, RTÜK Başkanı ile konuştu: Bugüne kadar hiçbir denetim yokmuş da bugün başlayacakmış gibi bir tablo çiziliyor
    "Gönül istiyor ki, dünyanın hiçbir yerinde kadına şiddet veya çocuk istismarı olmasın. Ancak onlar böylesi kötü görüntüleri göstermemek gibi tedbirler alıyorlar. Ben, ailem ve yakın çevreme şiddet görüntülerini izletmiyorum. Dikkat çekmek için dahi olsa nahoş görüntülerin paylaşılmasına karşıyım. Özellikle haberlerde sıkça uygunsuz kullanılan şiddet görüntülerine karşı mücadele başlattık. Genellikle aileyle birlikte izlenen haberlerdeki görüntülerin seçilerek kullanılması konusunda yayıncılarımızı her fırsatta uyarıyoruz. Kadın ve çocuk istismarı görüntülerine tahammülümüz yok."

    'ŞİDDET İÇEREN DİZİLER ÇOK İZLENİYOR''

    RTÜK Başkanı Şahin, son zamanlarda şiddet sahneleri nedeniyle şikayetlerin arttığı dizi filmlere ilişkin de değerlendirme yaparak, şu görüşleri paylaştı:

    "İstatistiki verilere göre, yoğun şiddet sahnelerinin bulunduğu diziler çok izleniyor, bir o kadar da çok şikayet alıyor. Çok izlenen dizilere çok fazla şikayet bildirimi geliyor. Çok izlenen dizi çok şikayet ediliyor. Anlaşılması zor bir durum. Dizi film yapımcılarımızla İstanbul'da oturduk konuştuk, şiddet görüntülerine karşı senaryolarda ne gibi değişiklikler yapılabilir diye istişare ettik."

    Netflix
    © AA /
    Netflix anketi: Seçmenin yalnızca yüzde 18'i RTÜK denetimini doğru buluyor
    'SORUNUN KAYNAĞIYLA İLGİLENİYORUZ'

    Şahin konuşmasına şöyle devam etti:

    "Onları, senaryoların yazım aşamalarında pedagog ya da psikolog danışmanlığı almaları konusunda yönlendirdik. Sorunun cezayla çözüleceğine inanmıyoruz. Her gün bunlara ceza versek düzelir mi? Hayır. İnce bir çizgide gidiyoruz. Ceza verince sansürcü ceza vermeyince de kötü görüntülere tedbir almayan kurum oluyoruz. Bundan dolayı sorunun kaynağıyla ilgileniyoruz."

    Kamuyla birlikte sivil toplum kuruluşlarına önemli sorumluluklar düştüğünün altını çizen Şahin, el ele vererek şiddetin, kadın ve çocuk istismarının önüne geçilmesi gerektiğinin kaydetti.

    Şahin, "Yakın ilgi alanıma giren dezavantajlı gruplar konusundaki özverili çalışmalarından dolayı hem ANİLDER'i hem de gönüllü olarak dünya genelinde eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri yürüten COPE'u yürekten tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

    Etiketler:
    Yapımcı, film, dizi, yönlendirme, Danışman, Psikolog, senaryo, Şiddet, Kadın, RTÜK, Ebubekir Şahin
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Türkiye'den yarışmacı Ömerali Şenakaylı'nın Kayseri'de çektiği Erciyes Dağı manzaralı görüntü, 2019 EyeEm Fotoğraf Ödülleri'nin finalistleri arasında yer aldı.
    2019 EyeEm Fotoğraf Ödülleri'nde Türkiye'den çalışmaların da yer aldığı finale kalan kareler
    Karikatür
    Pompeo: En iyi hava savunma sistemleri bile bazen başarısız olur
    Türkiye'nin ilgi gösterdiği BE-200 uçağı
    Türkiye'nin ilgi gösterdiği Rus Be-200 uçağı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet