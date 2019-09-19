Bekçisi olduğu bahçeden 900 kilogram incir çalan kişi tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Ortaklar Mahallesi'nde incir bahçesi sahibi İbrahim Sarı, incirlerinin çalındığını fark etmesi üzerine Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvurdu.

Polisin araştırması sonucu, incir bahçesinde 1 yıldır bekçilik yapan A.R.A. (40), yaklaşık 900 kilogram inciri çalıp sattığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada A.R.A'nın, kenevir ekimi yaptığı suçlamasıyla aramasının olduğu, hırsızlık, cinsel taciz, tehdit, özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarından da kaydının bulunduğu öğrenildi.