IŞİD'in 'Telafer emiri' Kayseri'de yakalandı

Zanlılardan S.H'nin Irak'ın Musul kentine bağlı Telafer ilçesinin sözde emiri ve örgütün silah ve mühimmat sorumlusu olduğu, yurda kaçak yollarla giriş yaptığı belirlendi.
Şüphelilerin ikametlerinde ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.
Kayseri'de IŞİD'e yönelik operasyonda, örgütün 'Telafer emiri'nin de aralarında bulunduğu Irak uyruklu 4 şüpheli yakalandı.
Zanlılardan S.H'nin Irak'ın Musul kentine bağlı Telafer ilçesinin sözde emiri ve örgütün silah ve mühimmat sorumlusu olduğu, yurda kaçak yollarla giriş yaptığı belirlendi.
Şüphelilerin ikametlerinde ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.
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