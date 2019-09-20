Sağlık Bakanlığı'ndan 'sınır dışı askeri harekat' yazısı https://t.co/N6GgtRIwHq pic.twitter.com/BjvBOqa8aj— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 19, 2019
Fırat’ın doğusuna yönelik olası operasyonun hazırlıkları sürerken, Sağlık Bakanlığı aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir’in de bulunduğu 11 kentten çok sayıdaki hekimi Urfa ve Mardin’de görevlendirdi.
Sağlık Bakanlığı'ndan 'sınır dışı askeri harekat' yazısı https://t.co/N6GgtRIwHq pic.twitter.com/BjvBOqa8aj— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 19, 2019
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