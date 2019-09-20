Akit yazarından Oktar davası yorumu: Kadınların soyunmaları ile ilgili sorular yöneltilmezse dava sonuçsuz kalabilir

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, Adnan Oktar davasına değindiği bugünkü yazısında 'kadınların soyunmaları ile ilgili sorular yöneltilmezse' davanın sonuçsuz kalabileceğini iddia etti.

Yeni Akit gazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü yazısında Kamuoyunda 'Adnan Hoca' olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna yönelik davaya değindi.

Karahasanoğlu, 167'si tutuklu 226 sanığın yargılandığı davada Oktar'a 'kadınların soyunarak dans ettirilmesinin' sorulması gerektiğini ve bu yapılmadığı takdirde davanın sonuçsuz kalabileceğini iddia etti.

Karahasanoğlu'nun yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

"Bazı kadınları soyarak vücutlarını teşhir ettirerek kullandıklarını ispatladılar..

Bazı kadınlar ise, ısrarla çıplaklıktan uzak durdular..

Ve suçüstü oldular..

Kendi batıl itikadlarınca, hiçbir doğruluk payı olmayan komik gerekçelerle, bu suçüstü hallerini izah etmeye kalkışsalar da.

Kimseyi inandıramıyorlar.

Ama yargılamalar sırasında, herkesin gözü ile gördüğü bu suçüstü halleri sorgulanmayıp.

Bilmediğimiz ilişkiler, somut deliller de sunulmadan sorulup, kaçamak cevaplarla olaylar geçiştirilirse..

Kadınların çırılçıplak soyulmaları ile ilgili sorular sanıklara yöneltilmezse, bu dava da, öncekiler gibi sonuçsuz kalabilir..

Bazı arkadaşlarımız, 'Canım kadının çırılçıplak soyunması, oynatılması ile ilgili kanunlarımızda bir suç yok ki? Bu sadece İslam'a göre bir günah' diyebilirler..

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Kendileri, mevcut laik sistemdeki suçlar açısından Oktar grubunun kanunlara aykırı eylemlerini ispat edip mahkum edebiliyorlarsa, ne ala..

Ama bu ispatları, şu veya bu sebeple yapamıyorlarsa, bari o ahlaksızlıkları milyonların önünde sergileyenlerin İslam ile bir ilgileri olmadığını göstersinler de, tahliye olduklarında 'Nerede kalmıştık' diyerek müslümanları aldatmaya devam etmesinler."