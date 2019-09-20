Hakan: Güya Abdulhamit Gül’ün yerine Ali İhsan Yavuz Adalet Bakanı olacakmış, bu kocaman bir şaka olmalı

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, bugünkü yazısında Abdülhamit Gül'ün yerine Ali İhsan Yavuz'un Adalet Bakanı olacağına ilişkin dedikoduların olduğunu söyledi. Hakan, söz konusu iddia için ise "Bu kocaman bir şaka olmalı" ifadelerini kullandı.

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, bugünkü yazısında Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün görevden alınacağına ilişkin dedikoduların olduğunu iddia etti.

Gül'ün yerine bakanlık görevinin Ali İhsan Yavuz'un alacağının konuşulduğunu aktaran Hakan, şunları söyledi:

"Bir dedikodu var piyasada dolaşan...

Güya Abdulhamit Gül’ün yerine...

Ali İhsan Yavuz Adalet Bakanı olacakmış.

Bu kocaman bir şaka olmalı...

Fakat buna ne kadar gülebiliriz ki?"

Hakan ayrıca, "Kadınlar 90 kilometreden fazla yol yapmamaları şartıyla araba kullanabilir" diyen Nurettin Yıldız'ı da eleştirdi.

"Ateizm ve deizme muazzam katkılar sunmaya bir türlü doyamayan Nurettin Yıldız adlı bir hoca var" diyen Hakan'ın yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

"Bu hocanın verdiği son fetva şöyle:

'Kadınlar araba kullanabilir. Ancak 90 kilometreden fazla yol yapmamaları şartıyla...'

Eğer Nurettin Yıldız, 'Bu kadarı yetmez... Benim ateizm ve deizme daha da eşsiz katkılar sunmam lazım' diye düşünüyorsa...

© Fotoğraf : DHA Nurettin Yıldız: Kadınların yanında mahremi olmadan 90 km'den fazla araç kullanmaları dinen yasak

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