Akit yazarı: FETÖ ile kaşık sallamayan mı var?

Yeni Akit yazarı Abdullah Şanlıdağ, 'Kasnak boşa mı dönüyor ne?' başlıklı bugünkü yazısında , Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün 'maklube' çıkışıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Ben şahsen demem de, şimdi birileri kalkıp da 'Be kardeşim daha düne kadar Fetö’cülerle kaşık sallamayı bırak, iş tutan sizdiniz' derse altından nasıl kalkacak?" diyen Şanlıdağ, "Fetö ile kaşık sallamayan mı var?" ifadelerini kullandı.

Şanlıdağ'ın yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

"Ben şahsen demem de, şimdi birileri kalkıp da 'Be kardeşim daha düne kadar Fetö’cülerle kaşık sallamayı bırak, iş tutan sizdiniz' derse altından nasıl kalkacak? Fetö ile kaşık sallamayan mı var? Milat diye bir şey var; tarihini de biz belirlemişiz. 17/25 Aralık. Söz konusu hakim, bir ilçeye atanmıyor ve Fetö konusunda ciddi zaafı var. Sen bunu Yargıtay’a atayacaksın, basın da eleştirdiği vakit kızacaksın. O zaman biz de kasnak boşa dönüyor deme hakkına sahibiz. Eli kanlı bir terör örgütüne terör örgütü demeyen, denmesi için BM’nin, hem de Güvenlik Konseyi’nin kararını gerekli gören bir hâkim Yargıtay’a üye olarak atanabiliyorsa, çok ciddi sorunla karşı karşıyayız demektir. Yandı gülüm, keten helva. Neşet Ertaş bir türküsünde: 'Anam anam, ben derdimi kime yanam' derdi."