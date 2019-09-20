Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Sarıgün: Adalet beni mağdur etti

Ankara'da asker cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün, "Adalet beni de mağdur etti. Pazartesi ve perşembe günleri jandarmaya gidip imza atıyorum. Bu yüzden çalışamıyorum. Hâlâ bir iddianame hazırlanmadı, şaşkınım" dedi.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı Akkuzulu köyünde 21 Nisan 2019 tarihinde düzenlenen asker cenazesinde bir grup tarafından saldırıya uğradı. Aradan tam 153 gün geçmesine rağmen hâlâ iddianame hazırlanmadı.
"Adalet beni de mağdur etti. Pazartesi ve perşembe günleri jandarmaya gidip imza atıyorum. Ankara'dan bir avukat geldi, imza atma işini kaldıracağını söyledi ama daha kaldırılmadı. 12 Eylül 2019'a kadar imza atacağım söylenmişti. Sürem doldu. Şimdi de 22 Ocak'a kadar imza atma zorunluluğu getirildiği söylendi. Beni daha savcılıktan veya başka bir yerden çağırmadılar. Vallaha bilmiyorum niye çağırmadıklarını. Ben de bu duruma şaşırıyorum."
Yaşananlardan dolayı pişmanlık duyup duymadığı sorulan Sarıgün, şunları söyledi
'KÖYDEN 58 KİŞİ HAFTADA İKİ GÜN İMZA VERMEYE GİDİYOR'
"Pişmanlığım şöyle. Ben mağdur oldum. Çalışmaya gidemiyorum. Pazartesi-perşembe günleri imza olunca bir yere çalışmaya gidemiyorum. Alnımın emeğiyle çalışıp yiyen insanım. Kimseden para istemiyorum ama çalışamadığım için de mağdurum. Savcılıkta verdiğim ifadede pişman olduğumu, üzgün olduğumu belirtip özür de dilemiştim. Yalnız ben değil, köyden 58 kişi haftada iki gün imza vermeye gidiyor. Çubuk'un içinde de aynı durumda olanlar var. Böyle bir olaya sebebiyet verdiğim için bana kızan da var, kızmayan da var. Bazıları ‘Başımıza gelen hep senin yüzünden oldu' diyor. Sohbetlerimizde kimileri de ‘Yapmamalıydın' diyor. Aslında başta bana koruma vurdu. Ben de ona vurdum gözlüğünü kırdım. Korumaya bir daha vurmak istedim. O gözlüğünü almak için eğilince ‘Eyvahh' dedim. Kılıçdaroğlu'nu karşımda gördüm. O anda iş işten geçti."
'İNEK HIRSIZI OLDUĞUM TAMAMEN UYDURMA'
'Siyasetçi olarak, Kılıçdaroğlu'nu sevip sevmediği' sorulan Sarıgün, şu yanıtı verdi:
"Devlet adamı, bir parti lideri. Benim neyime gidip ona vurmak? Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde de oyumu CHP adayına vermiştim. Bir kızgınlık anında vurmuş oldum. Kendisine kastım, garezim yok. Ama biz yanlış yaptık. 'Kılıçdaroğlu'na mektup yaz, özür dile, git elini öp' diyenler de oldu ama ben gitmiyorum, tedbirli davranıyorum. Belki dedim bu taraf öyle diyor, bu taraf böyle diyor, yarın birileri de çıkıp bu işleri parayla yaptığımı söylerler. Nitekim bana para teklif eden de oldu. Ama bu kişi AKP'li mi, CHP'li bilmiyorum. Bir daha da gelmemelerini söyledim.”
Sarıgün, "İnek hırsızı olduğuna ilişkin haberlerin doğru olup olmadığı" sorusuna da savcılıktan 'temiz kağıdı' aldığını ve vekalet verdiği iki avukatın bu iddiada bulunanlar hakkında dava açacağı yanıtını verdi.
"İnek hırsızı olduğum tamamen uydurma" diyen Sarıgün, "İftira atanlara da dava açacağım. Yarın gel, savcılık kağıdını sana da vereyim" ifadesini kullandı.
Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir: Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.
sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.
Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;
Mevcut gönderiyle alakalı değilse.
Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.
Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,
Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.
Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.
Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.
Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.
Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.
İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.
Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.
Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.
Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.
Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.
Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.
Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.
Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).
Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).
Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).
Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).
Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.
Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.
Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir: Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı, hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.
Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.
Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)