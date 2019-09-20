Pendik'teki orman yangınıyla ilgili bir kişi gözaltında

İstanbul Pendik'te dün saat 17.00 sıralarında çıkan orman yangınıyla ilgili bir gelişme yaşandı.
Yangının çıkış anına ilişklin NTV WhatsApp hattına dikkat çeken bir görüntü gönderildi. Yangını çıkardığı iddia edilen bir kişi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Pendik'te orman yangını çıkardığı iddia edilen kişi kamerada https://t.co/bOpBmas2H4 pic.twitter.com/QsSgnJMVc2— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 20, 2019
Polise de ulaşan görüntüler üzerine şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin ilçe emniyet müdürlüğündeki sorgusu devam ediyor.
Pendik Kurtköy'de çıkan yangında 3 dönümlük makilik alan zarar görmüştü.
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