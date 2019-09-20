Taciz iddiasıyla halkı galeyana getirenlere operasyon: 40 gözaltı

Polisin biber gazlı müdahalesiyle kabalık dağıtıldı. Sosyal medya üzerinden şüphelinin yabancı uyruklu bir kişi olduğu iddiası, ortalığı tekrar karıştırdı. Çevre mahallelerde toplanan yüzlerce kişi, gruplar halinde yabancı uyruklu kişilerin işyerleri ve araçlarına saldırarak zarar verdi. Çevik kuvvet, terörle mücadele, asayiş ve özel harekat polisleri, öfkeli kalabalığı güçlükle dağıtıldı.
Halkın sokağa çıkıp, yabancı uyruklu vatandaşların mallarına zarar verilmesine neden olan provokatör paylaşımlarda bulunduğu öne sürülen kişiler, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gece saatlerinde tek tek tespit edildi. Söz konusu şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, 5'i kadın, 40 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Öte yandan, Adana Valiliği bir açıklama yaparak, 11 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kişinin Türkiye vatandaşı olduğunun sanıldığını ve şüphelinin arandığını duyurdu. Açıklamada, mahalle sakinlerine de "gerekli sağduyuyu göstermesi" çağrısı yapıldı:
‘DÜZGÜN TÜRKÇE KONUŞAN VE VATANDAŞIMIZ OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEN BİR ŞAHIS’
Cinsel İstismar Konulu Basın Açıklamasıhttps://t.co/pOknS2hsyJ pic.twitter.com/KFQlRGe4Ww— T.C. Adana Valiliği (@TCAdanaValiligi) September 19, 2019
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