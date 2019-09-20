Adalar Belediye Başkanı Gül: Faytonları kaldırmak çok zor

Gazete Duvar'dan Ferhat Yaşar'ın haberine göre, WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), uluslararası çevre gündeminin en önemli konularından biri olan plastik kirliliğini önleme çalışmaları kapsamında, Adalar Belediyesi ile önemli bir adım attı. İstanbul’un Adaları Sıfır Atık Uygulama Bölgesi projesi Büyükada’da İDO iskelesinde düzenlenen basın toplantısıyla başlatıldı.
WWF-Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Bayar, Adalar’daki projenin başarılı olmasının, örnek oluşturması açısından çok önemli olduğunu vurguladı.
'ÇEVRE SORUNU BİLİNÇ, KÜLTÜR VE EĞİTİM MESELESİ'
Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, Adalar’ın Sıfır Atık Uygulama Bölgesi projesi için pilot bölge seçilmesinden gururlu ve heyecanlı olmalarının yanı sıra sorumluluklarının da farkında olduklarının altını çizdi.
"Ancak Adalar öyle değil. Adalar’da faytonlar bir ulaşım aracı olarak kullanılıyor ve kaldırılması çok zor. Faytonları bir ulaşım aracı olmaktan çıkarıp sembolik bir turistik araç haline getireceğiz. Bununla ilgili Büyükşehir ile ortak çalışıyoruz. Ekim ayında somut adımlar atılmaya başlayacak. Faytoncularla da iletişim halindeyiz."
FAYTONCULARIN TALEBİ: PLAKALI ULAŞIM ARACI
Faytoncular Odası Başkanı Hıdır Ünal, önümüzdeki haftalarda Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşeceğini ve bu konu hakkında çözümler önereceğini söyledi.
Ancak bazı faytoncular ise tepki gösterdi. Bunun bir oyun olduğunu söyleyen faytoncular, “Faytonları önce ulaşım aracı olmaktan çıkaracaklar daha sonra ise tamamen ortadan kaldıracaklar" diye konuştu.
Belediye Başkanı Gül’ün 5 aydır Adalı olduğunu söyleyen faytoncular, "Erdem Bey gitsin yerli Adalılara sorsun bakalım onlar ne diyor. Yüzde 90’ı kalsın diyecek" ifadesini kullandı.
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