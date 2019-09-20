Adalar Belediye Başkanı Gül: Faytonları kaldırmak çok zor

Faytonlarla ilgili açıklama yapan Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, "Adalar’da faytonlar bir ulaşım aracı olarak kullanılıyor ve kaldırılması çok zor. Faytonları bir ulaşım aracı olmaktan çıkarıp sembolik turistik araç haline getireceğiz" dedi. Faytoncular da 'fayton plakası' istedi.

Gazete Duvar'dan Ferhat Yaşar'ın haberine göre, WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), uluslararası çevre gündeminin en önemli konularından biri olan plastik kirliliğini önleme çalışmaları kapsamında, Adalar Belediyesi ile önemli bir adım attı. İstanbul’un Adaları Sıfır Atık Uygulama Bölgesi projesi Büyükada’da İDO iskelesinde düzenlenen basın toplantısıyla başlatıldı.

Plastik kirliliğine dikkat çekmek için Fransa’dan yola çıkan WWF’e ait Blue Panda yelkenlisinin de ziyaret ettiği Büyükada’da İDO iskelesinde gerçekleştirilen etkinlikte, WWF-Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli kısa bir açış konuşması yaptı. Plastik kirliliğine son vermenin yolunun davranış değiştirmekten geçtiğini vurgulayan Pasinli, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Adalar Belediyesi’ne iş birlikleri için, ayrıca etkinlik için mekan sağlayan İDO’ya teşekkür etti.

WWF-Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Bayar, Adalar’daki projenin başarılı olmasının, örnek oluşturması açısından çok önemli olduğunu vurguladı.

'ÇEVRE SORUNU BİLİNÇ, KÜLTÜR VE EĞİTİM MESELESİ'

Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, Adalar’ın Sıfır Atık Uygulama Bölgesi projesi için pilot bölge seçilmesinden gururlu ve heyecanlı olmalarının yanı sıra sorumluluklarının da farkında olduklarının altını çizdi.

Faytonlarla ilgili açıklama yapan Erdem Gül, "Daha önce bazı belediyelerde faytonlar vardı ve onların kaldırılması çok kolaydı çünkü onlar turistik araçlar olarak kullanılıyordu" dedi ve şöyle devam etti:

"Ancak Adalar öyle değil. Adalar’da faytonlar bir ulaşım aracı olarak kullanılıyor ve kaldırılması çok zor. Faytonları bir ulaşım aracı olmaktan çıkarıp sembolik bir turistik araç haline getireceğiz. Bununla ilgili Büyükşehir ile ortak çalışıyoruz. Ekim ayında somut adımlar atılmaya başlayacak. Faytoncularla da iletişim halindeyiz."

FAYTONCULARIN TALEBİ: PLAKALI ULAŞIM ARACI

Faytoncular Odası Başkanı Hıdır Ünal, önümüzdeki haftalarda Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşeceğini ve bu konu hakkında çözümler önereceğini söyledi.

Faytoncuların talepleriniEkrem İmamoğlu’na da anlatacaklarını söyleyen Ünal, "Eğer sistemin değişimi kaçınılmaz ise, biz buna uyarız ancak faytoncu arkadaşlarımız ve aileleri mağdur olmaması için bizim taleplerimizin karşılanması gerekiyor. Tabii ilk olarak faytonların kalması yönünde uzlaşmaya çalışacağız ancak faytonlar ille kalkacak diyorlarsa, bize plakalı ulaşım araçları verilsin biz de mağdur olmayalım" dedi.

Ancak bazı faytoncular ise tepki gösterdi. Bunun bir oyun olduğunu söyleyen faytoncular, “Faytonları önce ulaşım aracı olmaktan çıkaracaklar daha sonra ise tamamen ortadan kaldıracaklar" diye konuştu.

Belediye Başkanı Gül’ün 5 aydır Adalı olduğunu söyleyen faytoncular, "Erdem Bey gitsin yerli Adalılara sorsun bakalım onlar ne diyor. Yüzde 90’ı kalsın diyecek" ifadesini kullandı.