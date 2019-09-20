Savunma Sanayii Başkanı Demir: S-400'ler aralık ayında kurulmuş olacak

CNN Türk'te soruları yanıtlayan Demir, sevkiyatların yakın zamanda biteceğini ve teknik anlamda aralık ayından itibaren S-400 sistemlerinin kurulmuş olacağını söyledi.

Sistemin nisan ayında kullanılabilir hale gelebileceğini belirten Demir, "Çünkü bizim de çok hassas olduğumuz personelimizin eğitimi, sistemin içine bazı uçuşların entegre edilmesi gibi birçok teknik konu var. Bunların da tamamlanması neticesinde Nisan'da sistem kullanılabilir hale gelecek" dedi.

Demir, "Rus uçakları alınacak mı?" sorusuna ise şu cevabı verdi:

"Savunma sanayi ürünlerimiz oldukça önemli bir yer tutuyor. Ruslar'da bu kapsamda kendi ürünlerini TEKNOFEST'te sergilemek istediler. Bu mesele çok çok yeni. Yapılan bir teklif var. Uçaklarımızı görün tanıyın dediler. Teklifleri incelemek lazım.

Demir ayrıca, yarışmalarla gençlerin destekleneceğini belirterek, "Odaklı eğitimlerle savunma sanayiine yönelik insan gücü ile katkıda bulunmasını bekleyeceğiz. Teknofest gibi faaliyetlerde etkin yer alıp proje yarışmalarının sonuçlarını sergileyeceğiz. İHA'lar deniz, kara araçları ile yarışmaları gerçekleştireceğiz" diye konuştu.