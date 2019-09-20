Erdoğan'dan 'Belediyelere yardım edin' talimatı: Hizmetsizlik olursa kaynağı biz olmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bize el uzatan herkese yardımcı olacağız. Bakanlarımıza ‘Belediyelerden gelen makul talepleri mutlaka yerine getirin’ talimatı verdim. Şehirlerde bir hizmetsizlik olursa bunun kaynağı biz olmayacağız. Üzerimize düşeni yapacağız. CHP’li belediyelerle de çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Hürriyet gazetesinden Gizem Karakış'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında önceki gün Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantıları yapıldı.

Toplantıda kurmaylar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2018 ve öncesinde TÜRGEV, ENSAR, TÜGVA gibi vakıf ve derneklere yapıldığı iddia edilen yardımlarla ilgili açıklamaları gündeme getirdi ve manipülasyon yapıldığını savundu. Kurmaylar, “CHP’li belediyeler, o vakıfları karalayıp toplum önünde itibarlarını zedeleyici açıklamalar yapıyor" dedi.

Habere göre, söz konusu bilgilendirmenin ardından Erdoğan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Ben bu boyutta olduğunu bilmiyordum. Bu açıklamalar bildiğimin ötesinde. Keşke bu konuyu da belediye başkanlarıyla yaptığımız toplantıda konuşsaydık” diye konuştu.

Belediye başkanlarıyla toplantıların kendi başkanlığında devam edeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı CHP’li belediye başkanlarının kendisinden özel randevu istediğini söyledi.

İMAMOĞLU İLE VAKIFLARI KONUŞACAK

Erdoğan, önümüzdeki günlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında olduğu bazı CHP’li belediye başkanlarına randevu vereceğini, bu görüşmede vakıflar konusunu da gündeme getireceğini ifade etti.

Belediye başkanlarıyla yaptığı toplantıyı gündeme getiren Erdoğan, “Bize el uzatan herkese yardımcı olacağız. Bakanlarımıza ‘Belediyelerden gelen makul talepleri mutlaka yerine getirin’ talimatı verdim. Şehirlerde bir hizmetsizlik olursa bunun kaynağı biz olmayacağız. Üzerimize düşeni yapacağız. CHP’li belediyelerle de çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

'ARKADAŞLARIMA SİGARAYI BIRAKTIRAMIYORUM'

Erdoğan toplantıda MKYK üyesi Gökçen Özdoğan Enç’e sigara kullanmayı bırakıp bırakmadığını sordu.

Enç’in sigarayı bırakmadığını söylemesi üzerine Erdoğan, "Daha MKYK’daki arkadaşlarıma sigarayı bıraktıramıyorum" diyerek serzenişte bulundu.

Enç’in, "Siyaseti bırakırım sigarayı bırakmam" sözleri üzerine Erdoğan, "Sigarayı önce bırakacaksın, siyaseti bırakmayacaksın, Gökçen Hanım’ı bu konuda kontrol edin" diyerek espri yaptı.

Erdoğan başkanlığındaki toplantıların bir diğer önemli gündem maddesi de HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan anneler oldu.

'DİYARBAKIR ANNELERİNE SUNİ GİDİŞLER OLMASIN'

Parti kurmayları, Erdoğan’a anneleri ziyaret etmek istediklerini ilettiler. Ancak Erdoğan “Diyarbakır annelerine suni gidişler olmasın. Sadece gerçekten derdi olan insanlar ziyaret etsin. Sosyal medya gibi mecralardan destek verebilirsiniz. Ama asıl mağdurların akrabaları, yakınları yanlarına gitmeli. Parti olarak bizim bir organizasyonumuz olmasın. Her şey kendiliğinden gelişsin" talimatı verdi.