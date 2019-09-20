Yıldırım: Google'daydık, kahvelerdeki ayrıntı gözümden kaçmadı

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve beraberindekiler, ABD'de Apple ve Google'ı ziyaret etti. Yıldırım, Apple yetkilileriyle teknolojinin dünü ve bugününü konuştu.
Dünya’nın en büyük teknoloji şirketlerinden olan @Apple yetkilileriyle teknolojinin dünü, bugünü ve yarınına dair keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. 💻📱— Binali Yıldırım (@BY) September 20, 2019
📍Silikon Vadisi Apple pic.twitter.com/oWSoGlTpRg
Daha sonra Google'ı ziyaret eden Yıldırım, şirketin Türkiye'deki faaliyerleri hakkında fikir alış verişinde bulundu.
Google yetkilileri, Yıldırım'a bir jestte bulunarak kahveleri Galatasaray figürüyle ikram etti. Yıldırım bu jest için "Galatasaray'ın bu diyarlarda da taraftarı var sanırım" ifadelerini kullandı.
.@Google’daydık. Artırılmış gerçeklik, otonom araçlar ve şirketin ülkemizdeki faaliyetleri hakkında konuştuk.— Binali Yıldırım (@BY) September 20, 2019
Ayrıca Galatasaray’ın bu diyarlarda da taraftarı var sanırım, kahvelerdeki ayrıntı gözümden kaçmadı. 🇹🇷💛❤
📍Silikon Vadisi Google pic.twitter.com/pMTe67oLgm
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)