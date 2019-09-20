Yıldırım: Google'daydık, kahvelerdeki ayrıntı gözümden kaçmadı

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, ABD'de Apple ve Google'ı ziyaret etti. Yıldırım, Google yetkililerinin kendisine yaptığı jesti kişisel Twitter hesabında paylaştı.

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve beraberindekiler, ABD'de Apple ve Google'ı ziyaret etti. Yıldırım, Apple yetkilileriyle teknolojinin dünü ve bugününü konuştu.

Dünya’nın en büyük teknoloji şirketlerinden olan @Apple yetkilileriyle teknolojinin dünü, bugünü ve yarınına dair keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. 💻📱



📍Silikon Vadisi Apple pic.twitter.com/oWSoGlTpRg — Binali Yıldırım (@BY) September 20, 2019

​Daha sonra Google'ı ziyaret eden Yıldırım, şirketin Türkiye'deki faaliyerleri hakkında fikir alış verişinde bulundu.

Google yetkilileri, Yıldırım'a bir jestte bulunarak kahveleri Galatasaray figürüyle ikram etti. Yıldırım bu jest için "Galatasaray'ın bu diyarlarda da taraftarı var sanırım" ifadelerini kullandı.

.@Google’daydık. Artırılmış gerçeklik, otonom araçlar ve şirketin ülkemizdeki faaliyetleri hakkında konuştuk.



Ayrıca Galatasaray’ın bu diyarlarda da taraftarı var sanırım, kahvelerdeki ayrıntı gözümden kaçmadı. 🇹🇷💛❤



📍Silikon Vadisi Google pic.twitter.com/pMTe67oLgm — Binali Yıldırım (@BY) September 20, 2019

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