'PKK'nın istihbaratçısı' etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'ın kuzeyinde bulunan Gara bölgesine yönelik olarak ortak operasyon düzenlediği duyuruldu.

Söz konusu operasyonda 3 PKK'lının 'etkisiz hale getirildiği' ve bunlardan birinin Zinar Şiyar Adıman lakaplı Mehmet Bayden olduğu tespit edildiği bildirildi.

Haberi abonelerine 'son dakika' anonsuyla geçen Anadolu Ajansı'nın (AA) haberinde şu ifadeler yer aldı:

"Hakkında mahkeme tarafından yakalama ve tutuklama kararı bulunan Mehmet Bayden'in bölücü terör örgütüne 1990'lı yılların başında katıldığı, bir dönem PKK Merkez Karargahı maliye sorumluluğu ile PKK/HPG'nin sözde Gare alanı maliye, aktarım ve lojistik sorumluluğunu yürüttüğü öğrenildi."